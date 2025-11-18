La Intendente Gentile junto con la Dra. Vazquez se reunieron con el Ministro de salud de la provincia

La Intendente Municipal de 9 de Juli, Dra. María José Gentile se reunió este lunes con Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, acompañada por la secretaria de Salud, Tamara Vazquez. El objetivo del encuentro fue avanzar en la agenda conjunta para mejorar la atención sanitaria en el municipio.



En el mediodía de ayer, en la ciudad de La Plata, la Intendente Municipal, María José Gentile, mantuvo una productiva reunión con Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Entre los temas abordados, se destacaron los avances en la obra sanitaria que se realiza en el Hogar de Ancianos Santo Domingo de Guzmá y la implementación del sistema de historia clínica digital en los CAPS de la ciudad, que ya

funciona en el “Nuevo Alborada”, puesto en funcionamiento semanas atrás.

Por otro lado, se avanzó en la coordinación conjunta para llevar adelante un proyecto referente a salud mental. Por último, la Intendente planteó la necesidad de unidades de traslado para las localidades del interior y la zona urbana de la ciudad.