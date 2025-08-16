La intendenta Gentile, se arremango y pidió ante el Gobernador, efectivos policiales y apoyo provincial ante la inclemencia climática

La Intendente Municipal de 9 de Julio, Dra. María José Gentile en persona recibió al Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a quien acompaño durante el acto de entrega de móviles policiales, la inauguración del CAPAS y la ambulancia para la localidad de Carlos Maria Naon, también tuvo su espacio para dirigir su palabra, donde hizo foco sobre la política de salud de su gobierno municipal.

“Hoy estamos inaugurando no sólo un edificio, estamos inaugurando la concreción de un compromiso, la materialización de un sueño y el fortalecimiento de la salud de nuestra comunidad. Este proyecto, impulsado por el gobierno provincial desde 2019 y retomado con un impulso renovado en el 2021, es la prueba de lo que podemos lograr cuando el trabajo en equipo se pone al servicio de la gente, dejando las diferencias y los intereses políticos a un lado”, delinieo Gentile.

En otro parrofo de sus palabras, Maria Jose Gentiel conto a los presentes que “este municipio brinda atención más del 70% de las consultas de atención primaria que se llevan adelante en todo el distrito. Este CAPS se suma a otros 17 centros de atención y que han brindado más de 140.000 consultas médicas en todo el partido en el último año, 10.000 consultas psicológicas, aplicación de más de 14.500 vacunas y más de 100.000 tratamientos farmacológicos ambulatorios suministrados. Además, ya hemos puesto en marcha la historia clínica digital, un avance tecnológico que moderniza la atención y mejora la calidad del servicio.

Efectivos policiales

Tras recordar lo que hace el gobierno municipal en salud, Gentile dijo: “Señor Gobernador, ya que estamos hablando de un trabajo en conjunto, quiero agradecerle la llegada de los dos nuevos patrulleros y de esta ambulancia. Que vienen a sumar al esfuerzo que hace este municipio para brindar más y mejor seguridad a todos los vecinos.

Sin embargo, este esfuerzo necesita ser acompañado por un reclamo que venimos haciendo de hace un tiempo. Poder contar con más efectivos, más agentes para prevenir el delito y para que nuestra comunidad se sienta más acompañada y más cuidada. Esta es una respuesta que nos permitiría, por ejemplo, que muchas localidades del interior del partido vuelvan a contar con su efectivo viviendo en las propias comunidades.

Desastre en el distrito por la inclemencia política: pidió públicamente por ayuda

También la Intendente Gentile, aprovecho la oportunidad de tener al gobernador de manera pública, ante quien dijo, “hoy nos convoca la alegría de inaugurar este centro de salud, no puedo dejar de mencionar la difícil situación que atraviesa nuestro municipio. Seguramente, en su viaje de venida habrá podido observar los efectos de la reciente inundación que golpea a nuestra región. Esta catástrofe pone en riesgo a nuestras localidades del interior, a los accesos y a la producción agrícola ganadera que son la base de nuestra economía y de la economía provincial y nacional.

Desde el primer momento, nuestro municipio se puso al frente de esta crisis y estamos en constante gestión con la Dirección de Hidráulica y el Ministerio de Desarrollo Agrario. Sin embargo, la magnitud de este desastre supera nuestra capacidad operativa. Contamos con aproximadamente 120.000 hectáreas afectadas, lo que genera graves consecuencias económicas para los pueblos y pone en riesgo el futuro de muchas familias.

Por eso, señor Gobernador, le pido que nos ayude a acelerar estas gestiones. Cada día que pasa es una pérdida mayor para nuestra gente. Sabemos que la provincia ha estado presente en catástrofes climáticas que han azotado a otras ciudades.

Hoy, lamentablemente, somos nosotros quienes necesitamos de su apoyo. Confiamos en que unidos podremos atravesar esta situación de la forma más rápida y con las menores secuelas posibles.

Para finalizar, Maria Jose Gentile, acudió a la sensibilización politica y dijo “en este día tan importante quiero que este edificio represente mucho más que una obra, que sea la prueba de nuestro compromiso, un símbolo que, trabajando codo a codo, podemos dar respuesta a las necesidades de nuestra gente, que nos recuerde a diario que debemos pensar en cada vecino y en cada familia de 9 de julio, que demostremos, con hechos concretos como este, que gobernamos por y para ellos.