Es jugador de Dennehy FC: Un motociclista colisiono con un perro en ruta 5 y sufrió un serio accidente.

La Policía Vial de la ciudad de Bragado instruyo un sumario caratulado Lesiones Culposas a raíz de un accidente vial ocurrido este lunes 13 en el kilómetro 214 de la ruta nacional 5 y que en principio involucra a una sola persona.

Conforme se conoció, el conductor de una motocicleta marca Honda CG 150 cc., que se movilizaba en el sentido Bragado-Comodoro Py, habría colisionado con un perro, por lo que la persona según reporto el medio Bragado es Noticia, al llegar los servicios de emergencia que fueron alertados sobre una persona herida que habría caído de la moto en la que se desplazaba, el mismo fue hallado sobre la cinta asfáltica, con una herida cortante en el cuero cabelludo, aunque se encontraba consciente.

Se deberá establecer en qué condiciones se produjo la caída de Martin Eduardo Bandera, por lo que intervino Policía Vial y el herido fue trasladado al Hospital con una herida cortante en la cabeza, pero consciente.

En el lugar del hecho, tras el impacto y con la llegada de personal policial, se fue ordenando el transito. Interviene la UFI y J Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes.

En tanto se conoció que esta persona, oriunda de Bragado, es jugador de futbol y actualmente integra el plantel de Union Dennehy FC, de nuestro distrito.

El Club publico en sus redes el acompañamiento a Bandera, quien permanece internado en el Hospital Municipal San Luis de Bragado con pronóstico reservado, tras el grave siniestro vial que sufrió, tal como informáramos.