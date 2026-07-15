El agro del futuro se cita en Palermo: vuelve el AgTech Forum

La innovación aplicada al agro volverá a ocupar un lugar central en la Exposición Rural de Palermo con la tercera edición del AgTech Forum, que se realizará el viernes 17 de julio, desde las 10, en el Auditorio Principal. La jornada reunirá a referentes de la actividad para analizar las tendencias que ya están redefiniendo la producción agropecuaria. A lo largo del encuentro se presentarán experiencias concretas vinculadas con inteligencia artificial, soluciones digitales, nuevos modelos de negocios, adopción tecnológica y financiamiento de la innovación, además de generarse espacios de conversación para conectar de forma directa a la producción con los desarrolladores de tecnología e inversores del sector.

Un recorrido por las tendencias y la tecnología del bloque matutino

La actividad comenzará a las 10:30 con el panel «Innovación que genera negocios: resultados y tendencias en Argentina». Bajo la moderación de Ingrid Drago (BCR), los especialistas Erika Molina, Manuel Tanoira y Leandro Mora Alfonsín se encargarán de analizar el desarrollo del ecosistema innovador local, señalando las condiciones necesarias para transformar las nuevas tecnologías en oportunidades concretas de negocios.

A las 11, el foco se trasladará hacia una de las herramientas más disruptivas de la actualidad con la presentación de Bruno Ruyu, de Teramot, titulada «La inteligencia artificial en el mundo real de los agronegocios argentinos«. La charla estará orientada a mostrar cómo la inteligencia artificial ya comienza a incorporarse a los procesos productivos, comerciales y de toma de decisiones del sector.

Hacia el mediodía, el debate se orientará hacia la producción ganadera. A partir de las 11:30, en un bloque moderado por el director ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, se expondrán diversas soluciones digitales enfocadas en la producción animal, con la presentación de experiencias desarrolladas por Ubimeat, Agrosintex y Nandi. Para cerrar la primera mitad de la jornada, a las 12, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, disertará sobre «El potencial productivo de Argentina», compartiendo su mirada sobre las oportunidades y los desafíos que enfrenta el sector para ampliar su contribución al desarrollo económico del país.

El productor digital y las mesas de debate de la tarde

Tras un espacio para el almuerzo libre y el networking, las actividades se retomarán a las 14 con el panel «El nuevo productor digital: adopción tecnológica en el agro real». José Canterle (Deep Agro), Mariano Tamburrino (Yield Data) y Facundo Della Nave (Sagri) compartirán casos concretos sobre el uso cotidiano de herramientas digitales dentro de los establecimientos agropecuarios. A continuación, a las 14:30, se dará paso a un nuevo conversatorio de startups moderado por Arturo Tuells (BCR), con la participación de representantes de Bold, Avansys y Chitapay para analizar soluciones digitales ágiles.

El cierre de la jornada, que iniciará a las 15:30, estará reservado para las mesas redondas o Roundtables. Esta propuesta busca generar conversaciones directas y colaborativas entre referentes del ecosistema, empresas, emprendedores y asistentes. Entre los coordinadores de estos espacios de debate se destacan Alejandro López (Adecoagro), quien guiará la charla sobre innovación abierta en corporaciones; Pablo Mac Clay (Universidad Austral), a cargo del bloque sobre inversiones de impacto; y Bruno Ruyu, para dialogar sobre la incorporación de inteligencia artificial en los procesos. Por su parte, Paula Fernández (INTA) profundizará sobre agrobiotecnología; Joaquín Fisch (Nat4Bio) abordará los desafíos de emprender en el país; y Manuel Tanoira coordinará la mesa sobre los aspectos legales vinculados a la innovación.