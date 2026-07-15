15/07/2026   Agro

Buenos Aires: Presentan un proyecto para prohibir la caza furtiva en campos privados

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

El diputado provincial Luciano Bugallo, presentó un proyecto de ley para prohibir de manera expresa la caza de animales silvestres en establecimientos privados de la provincia de Buenos Aires y establecer un régimen de sanciones más severo para quienes incumplan la normativa.

La iniciativa, identificada con el expediente D-2534/26-27 y acompañada por el legislador Andrés De Leo, propone tipificar estas conductas como una contravención grave contra la seguridad rural, incorporando multas económicasdecomiso de los elementos utilizados en la actividad, secuestro preventivo de vehículos e inhabilitaciones para los infractores.

«Queremos prohibir de manera expresa y definitiva la caza en todo predio privado de la provincia, estableciendo un régimen sancionatorio específico destinado a proteger la seguridad rural, la propiedad privada y el bienestar animal y la fauna silvestre«, sostuvo Bugallo al presentar el proyecto. La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la actuación de grupos organizados dedicados a la caza furtiva, especialmente mediante el uso de perros galgos.
Según el legislador, estas prácticas suelen implicar el ingreso ilegal a establecimientos rurales, operativos nocturnos y el uso de vehículos, generando situaciones de riesgo para productorestrabajadores rurales y familias que viven en el ámbito rural.

El proyecto también toma como antecedente un comunicado difundido por el Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), que alertó sobre el incremento de episodios de caza furtiva en distintos puntos de la provincia y reclamó medidas más contundentes para proteger tanto a los habitantes rurales como a la fauna silvestre. Si bien el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires ya prohíbe la conformación de cuadrillas de caza, la caza nocturna y determinadas modalidades consideradas especialmente perjudiciales, Bugallo sostiene que la legislación vigente no ha logrado desalentar estas prácticas.

Entre los aspectos más relevantes, el proyecto contempla un agravamiento de las sanciones cuando la actividad sea realizada por tres o más personas, durante la noche, con vehículos automotores, en áreas protegidas o cuando implique el ingreso ilegítimo a establecimientos rurales.

Con esta iniciativa, el legislador busca dotar a la provincia de una herramienta legal más estricta para combatir la caza furtivafortalecer la seguridad rural y contribuir a la preservación de la fauna silvestre bonaerense.

Deja un comentario