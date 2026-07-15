Buenos Aires: Presentan un proyecto para prohibir la caza furtiva en campos privados

El diputado provincial Luciano Bugallo, presentó un proyecto de ley para prohibir de manera expresa la caza de animales silvestres en establecimientos privados de la provincia de Buenos Aires y establecer un régimen de sanciones más severo para quienes incumplan la normativa.

La iniciativa, identificada con el expediente D-2534/26-27 y acompañada por el legislador Andrés De Leo, propone tipificar estas conductas como una contravención grave contra la seguridad rural, incorporando multas económicas, decomiso de los elementos utilizados en la actividad, secuestro preventivo de vehículos e inhabilitaciones para los infractores.

«Queremos prohibir de manera expresa y definitiva la caza en todo predio privado de la provincia, estableciendo un régimen sancionatorio específico destinado a proteger la seguridad rural, la propiedad privada y el bienestar animal y la fauna silvestre«, sostuvo Bugallo al presentar el proyecto. La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la actuación de grupos organizados dedicados a la caza furtiva, especialmente mediante el uso de perros galgos.

Según el legislador, estas prácticas suelen implicar el ingreso ilegal a establecimientos rurales, operativos nocturnos y el uso de vehículos, generando situaciones de riesgo para productores, trabajadores rurales y familias que viven en el ámbito rural.