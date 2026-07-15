Buenos Aires: Presentan un proyecto para prohibir la caza furtiva en campos privados
El diputado provincial Luciano Bugallo, presentó un proyecto de ley para prohibir de manera expresa la caza de animales silvestres en establecimientos privados de la provincia de Buenos Aires y establecer un régimen de sanciones más severo para quienes incumplan la normativa.
La iniciativa, identificada con el expediente D-2534/26-27 y acompañada por el legislador Andrés De Leo, propone tipificar estas conductas como una contravención grave contra la seguridad rural, incorporando multas económicas, decomiso de los elementos utilizados en la actividad, secuestro preventivo de vehículos e inhabilitaciones para los infractores.
El proyecto también toma como antecedente un comunicado difundido por el Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), que alertó sobre el incremento de episodios de caza furtiva en distintos puntos de la provincia y reclamó medidas más contundentes para proteger tanto a los habitantes rurales como a la fauna silvestre. Si bien el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires ya prohíbe la conformación de cuadrillas de caza, la caza nocturna y determinadas modalidades consideradas especialmente perjudiciales, Bugallo sostiene que la legislación vigente no ha logrado desalentar estas prácticas.
Entre los aspectos más relevantes, el proyecto contempla un agravamiento de las sanciones cuando la actividad sea realizada por tres o más personas, durante la noche, con vehículos automotores, en áreas protegidas o cuando implique el ingreso ilegítimo a establecimientos rurales.
Con esta iniciativa, el legislador busca dotar a la provincia de una herramienta legal más estricta para combatir la caza furtiva, fortalecer la seguridad rural y contribuir a la preservación de la fauna silvestre bonaerense.
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