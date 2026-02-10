La inflación de enero de 2026 fue 2,9%

El Indec informó este martes que la inflación de enero fue 2,9%, una aceleración de una décima respecto de diciembre, cuando dio 2,8%, y el número más alto desde marzo, que registró 3,7%. Así, el IPC acumula un incremento interanual de 32,4%. En tanto, la inflación núcleo, que excluye a precios regulados y estacionales, fue más baja: 2,6%, una desaceleración de cuatro décimas frente a la de diciembre.

En términos regionales, el Noreste argentino encabezó las subas con un 3,8%, mientras que Cuyo registró un aumento del 3,0%. Por detrás se ubicaron la región Pampeana, el nivel Nacional y la Patagonia, todas con un 2,9%, y finalmente el Noroeste y el Gran Buenos Aires, con incrementos del 2,8%, lo que muestra una aceleración generalizada en todo el país.

El dato de enero adquiere además una fuerte carga política e institucional: se trata del primer índice de inflación tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC, luego de que el funcionario impulsara un cambio en el sistema de medición que otorgaba mayor peso a servicios como tarifas y alquileres. Esa modificación, que según especialistas habría arrojado índices aún más elevados, fue postergada sin fecha por el gobierno de Javier Milei tras la renuncia del ex titular del organismo.