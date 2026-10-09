La industria láctea crece, pero los precios le ponen un límite

La industria láctea argentina sostuvo su crecimiento en agosto y se diferenció del desempeño manufacturero general. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), sobre la base de datos del INDEC, el indicador de elaboración de productos lácteos subió un 2,7% interanual, frente a una caída del 3,2% en el conjunto industrial.

Esa diferencia también se manifestó en el balance de los primeros ocho meses de 2026. Mientras el sector lechero registró un avance del 3,2% respecto del mismo período del año anterior, la actividad fabril general acumuló una disminución del 2,7%.

En la comparación mensual, el índice lácteo alcanzó los 137,2 puntos y aumentó un 12,2% respecto de julio. OCLA explicó que este repunte responde a un comportamiento estacional, dado que la marcada baja que suele registrarse en el séptimo mes da paso a una recuperación en agosto.

Sin embargo, el crecimiento acumulado tuvo un matiz, ya que la producción aumentó un 4,5% entre enero y agosto, por encima de la mejora del indicador sectorial. Según el observatorio, esa diferencia implica una caída del 1,2% de los precios en moneda constante.

De esta manera, el mayor volumen elaborado convivió con valores que no acompañaron la inflación. Para evaluar cómo se traduce ese escenario en los resultados de las empresas, también resulta necesario observar la evolución de los costos industriales.

En ese plano, OCLA señaló que el costo de conversión industrial, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor, muestra una tendencia levemente decreciente desde el pico alcanzado en 2020. Esa evolución corresponde a los gastos de transformación y no incluye el valor de la leche cruda, otro componente que incide en los resultados de las fábricas.

Este escenario muestra que la expansión láctea tiene matices que van más allá del ritmo de elaboración. Aunque el sector creció en un contexto industrial adverso, la mejora de sus resultados dependerá de cómo se equilibren los ingresos por ventas con el costo de la materia prima y los gastos de transformación.