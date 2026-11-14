La industria del huevo argentino fue premiada a nivel latinoamerica

Nuestro país tuvo una destacada participación en los Premios Huevo de Oro 2026, reconocimiento que distingue las mejores acciones desarrolladas por las gremiales avícolas latinoamericanas para promover el consumo del huevo y difundir sus propiedades nutricionales y beneficios para la salud.

Cuatro Premios Huevo de Oro para Argentina

Argentina resultó ganadora en las siguientes categorías:

BTL Premio Huevo de Oro 2026.

Premio Huevo de Oro 2026. Internet Premio Huevo de Oro 2026.

Premio Huevo de Oro 2026. Gráfica Premio Huevo de Oro 2026.

Premio Huevo de Oro 2026. Integral Premio Huevo de Oro 2026.

A estos reconocimientos se sumaron dos menciones especiales obtenidas por trabajos argentinos en las categorías:

Salud Mención Huevo de Oro 2026.

Mención Huevo de Oro 2026. TV Mención Huevo de Oro 2026.

De esta manera, Argentina alcanzó seis reconocimientos entre premios y menciones, reflejando la diversidad y continuidad de las acciones desarrolladas por CAPIA para acercar el huevo a los consumidores y comunicar sus atributos nutricionales, culinarios y económicos.

Una edición con participación récord para Latinoamérica

La edición 2026 reunió 58 trabajos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú, constituyendo la mayor participación registrada hasta el momento en los Premios Huevo de Oro.

Las iniciativas presentadas abarcaron diferentes herramientas y canales de comunicación, desde acciones promocionales y actividades de contacto directo con los consumidores hasta campañas de salud, Internet, medios de comunicación y acciones desarrolladas en el marco del Día Mundial del Huevo entre otras categorías.

El jurado estuvo integrado por Ana Argento, de España; Cristina Fritz, de Polonia; y Guillermo Fellenberg, de Chile, como jurados titulares, y Guillermo Caballero, de Argentina, como jurado suplente, quienes brindaron su colaboración profesional y desinteresada para la evaluación de los trabajos.

Los integrantes del jurado destacaron especialmente la calidad, cantidad y creatividad de las acciones realizadas por las gremiales latinoamericanas para difundir las propiedades y beneficios del consumo de huevo.

Comunicar para seguir haciendo crecer el consumo

Los Premios Huevo de Oro buscan reconocer una tarea que resulta estratégica para toda la cadena avícola: no solamente producir cada vez mejor, incorporando avances en sanidad, nutrición, manejo, genética y tecnología, sino también fortalecer la comercialización, la comunicación y el marketing para llegar de manera efectiva a los consumidores.

El huevo es uno de los alimentos de mayor densidad nutricional, aportando proteínas de excelente calidad, vitaminas, minerales, colina, antioxidantes y aminoácidos esenciales, además de caracterizarse por su versatilidad y accesibilidad.

Por ello, desde el Instituto Latinoamericano del Huevo se destacó la importancia de continuar generando acciones innovadoras que permitan informar al consumidor, derribar mitos y comunicar adecuadamente las propiedades de este alimento.

Los reconocimientos obtenidos por CAPIA en los Premios Huevo de Oro 2026 constituyen, en ese sentido, un estímulo para continuar profundizando el trabajo realizado y redoblar los esfuerzos para promover un mayor consumo de huevo tanto en Argentina como en toda Latinoamérica.

El Instituto Latinoamericano del Huevo agradeció finalmente el acompañamiento de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA), de las gremiales participantes, de los integrantes del ILH y de todos los profesionales que trabajan diariamente para fortalecer la comunicación y promoción del huevo en la región, alimento que su consumo alcanzó 304 unidades en LATAM en 2025 contra 192 unidades a nivel mundial.