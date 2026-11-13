La camiseta de Boca Campeón del Año 2026, fue diseñada por un profesional de 9 de Julio

El pasado sábado 7 tras finalizar el vibrante partido entre los equipos de Boca Juniors y Defensa y Justicia por el torneo Campeón del Año 2026, y que finalmente resulto ser el equipo boquense, la alegría del club de la ribera se mezclo con una camiseta que decía «Campeón del año 2026», con una estrella y del que sobresalía el numero 75, por el numero de titulo conquistado en su historial el Club.

Lo que poco se conocía que ese diseño fue craneado en 9 de Julio por el Lic. en Diseño Grafico, Pablo Fantini , que además es fana de Boca, y a pedido de la empresa Adidas, es que creo este diseño entre otros que la fabricante de indumentaria y calzado deportivo, finalmente eligió.

En dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, Fantini comento acerca del trabajo realizado que se suma al ya hecho para la empresa, como fue la camiseta del campeón de la Copa América que logro el seleccionado nacional, y luego en la despedida del «Fideo» Di Maria, este profesional nuevejuliense diseño el modelo que usaron los jugadores de la selección en el partido despedida al delantero argentino.

«estoy muy contento de que haya salido la camiseta, porque en principio yo, como hincha de Boca, sufrí el doble, porque no iba a salir campeón Boca y no iba a salir la camiseta, yo sabiendo que estaba ahí guardada. O sea que el sufrimiento fue doble, porque digo, si no salimos campeones, no sale la camiseta, o sea que tanto trabajo no se iba a lucir.

Además, que nuevamente me haya convocado la gente de Adidas para este diseño de esta camiseta, que ellos le llaman winner jersey, que son las camisetas ganadoras o camisetas de campeones; y el lunes empecé con esto, obviamente con un montón de idas y vueltas, correcciones, que es parte del proceso, y el miércoles esto ya entró a la parte de producción, ya las empezaron a hacer, detallo.

La idea original era hacer la copa y que la copa contuviera elementos de Boca, como que salieran de la copa algunos elementos representativos de Boca, entonces en el proceso yo también dibujé la bombonera, un bombo, cosas relacionadas con la hinchada, la bandera, la trompeta, bueno, elementos muy representativos de Boca, describió.

Ahora quedaron los paraguas y el gorrito de Román dentro de los elementos, después se fue puliendo y apareció la estrella 75, que quisieron destacar, informo.

Fantini tiene una larga trayectoria en el diseño de marcas, y todo lo que hace la comunicación visual. En el 2005 culmino sus estudios universitarios y sus primeros trabajos fueron en el Ministerio de Salud y en la Ciudad de Buenos Aires, para luego radicarse en su ciudad natal y desde donde ha generado un inumerable numero de trabajos para empresas e instituciones locales, de la region, el pais y fuera de Argentina.

Fan que me recibí, yo me recibí en el 2005, y bueno, ahí empecé a trabajar, trabajé en el Ministerio de Salud, en varios lugares, en Claro, últimamente estuve trabajando en la Ciudad de Buenos Aires, en la parte de diseño y comunicación.

Por ultimo aseguro que si la empresa le solicitara un diseño para una camiseta de River, «cumpliremos con los primos de la misma manera en el caso de que llego esta».