Estafaron a una vecina con una supuesta venta de un terreno municipal. Podria haber mas daminificados

Un nuevo hecho lamentable de estafa vivió una mujer radicada en la localidad de El Provincial, quien en la necesidad de acceder a un terreno para construir su vivienda, fue victima de una estafa cuando una mujer de la ciudad de 9 de Julio le prometió que le podía vender un terreno municipal, lo que luego comprobó que no era así, cuando la mujer le confeso que se habia quedado con el dinero cobrado y no había ningún terreno. Por el hecho la victima realizo la denuncia correspondiente y ya actúa la Justicia.

En la mañana de este viernes 13, en el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, Roció Marino, con valentía se apersono en la emisora para hacer publico lo sufrido, ya que piensa, puede haber otras personas que hayan sido victimas de esta estafa.

Cabe destacar que en el 2021 se conoció por parte de vecinos de la ciudad que habían sido victimas de este tipo de estafa, donde el o los delincuentes decían operar en nombre del Municipio de 9 de Julio, y por el varias familias fueron damnificadas y a quienes estafaron con varios miles de pesos.

En cuanto a este nuevo caso de estafa, Roció es madre de tres pequeños hijos, y en su relato comento que venia juntando un dinero para precisamente poder acceder aun terreno, y todo comenzó en marzo, una mujer de nuestra ciudad le informa que podía adquirir un terreno municipal y que lo podía, hacer por un «supuesto contacto dentro del municipio», ya que se venden unos terrenos, dice, yo tengo un contacto dentro del municipio, qué te puedo hacer, el tema de papeles, todo, lo vas a tener todo en regla. Y tengo uno, dice, acá en El Provincial, y un segundo lote en el ex matadero, pero había que esperar unos tres meses. Fueron pasando los meses y me decía que había que esperar y que estaban atrasados, fue cuando dije que no tenia mas plata, para lo que ya había pagado 1.500.000 de pesos, donde me dio un recibo, comento la victima.

Por lo que un día voy a compras de la Municipalidad, porque ella me había nombrado una persona de esa area, y me dicen que esa persona estaba en la gestión anterior, por lo que le digo que esa persona no esta mas, por lo que me recrimino que no tenia que ir al Municipio, y me da un número, dice, llama a este número, dice que te va a atender la (supuesta) empleada del municipio. La llamo a esta chica, bueno, y me sale nombrando, un montón de empleados municipales que según ella, trabajaban con ella.

En ese orden es que esta vecina fue relatando lo sucedido, sobre lo que dijo, que seguía confiada, no creyendo que estaba siendo victima de una estaba. «Dije esperare un poco mas».

Luego me dice que hay una casa de en El provincial y que la municipalidad me pagaría un alquiler, hasta me pasaron fotos de la casa. Consultamos en la inmobiliaria que tenia esa casa y me dicen que del municipio no habían llamado, por lo que le digo que no han llamado del municipio.

A todo esto, aseguro Rocio Marino en la entrevista radial, «yo no me podía acercar al municipio, solamente llamada común con la supuesta trabajadora municipal. A raíz de eso yo le mando a ella y ella me dice, estás en tu casa, me dice, ahí voy; y cuando viene me dice, «mira, te lo voy a tener que reconocer. yo me mandé un cagadón, así tal como me lo dijo. Yo me quedé con tu plata.

Lo de los terrenos del municipio, si eso es verdad, todo dice. O sea, anda vendiendo terrenos del municipio. pero tu plata me la quedé yo. Me reconoció que me estafó. Esto, fue el jueves pasado (5/11), por lo que fui al municipio y me dijeron que nada de eso existe, ante lo que fui a hacer la denuncia y puse los mensajes, los chats, recibo que me dio y el nombre de la persona que me vio a ver, informo.

ALERTAA LA COMUNIDAD POR VENTA ILEGAL DE LOTES MUNICIPALES

Es de destacar que como Rocio, posiblemente en esta oportunidad otras personas hayan sido victimas de este ardid delictivo de estafa.

Por su parte desde el Municipio hicieron conocer una nota en la que se subraya:

La Municipalidad de 9 de Julio informa que detectó maniobras vinculadas a la presunta venta irregular de lotes municipales, por lo que alerta a la población y recuerda que los terrenos municipales no están a la venta ni pueden ser comercializados por particulares.

Su adjudicación se realiza exclusivamente a través de los mecanismos oficiales establecidos.

A través de una denuncia particular realizada en la Estación Local de la Policía Comunal, ya se encuentra en marcha una investigación para esclarecer los hechos.

Las personas que consideren haber sido damnificadas deberán acercarse a la Comisaría para radicar la denuncia.

Se solicita a la comunidad no entregar dinero ni realizar operaciones particulares por la compra de lotes municipales.