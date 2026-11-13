Malvinizar: El ex combatiente de Malvinas, Gabriel Coñequir fue homenajeado por la comunidad educativa de la Escuela Nº 4 «Manuel Belgrano»

Llevando adelante un reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas en el año 1982 del partido de 9 de Julio en una acción del Concejo Deliberante del distrito, este viernes 13 en horas de la tarde, la comunidad educativa de la Escuela Nº 4 «Manuel Belgrano!, procedió a realizar un homenaje y colocación de una placa al ex combatiente, Gabriel Coñequir, quien curso sus estudios primarios en esa escuela. Además hoy sus nietos asisten a la Escuela 4.

El acto fue acompañado por familiares de Coñequir, los ex combatiente Edgardo Gastambide, Edgardo Salgado, Sergio Brangeri, en representación del Ejecutivo, Municipal asistió el secretario de gobierno, Federico Aranda. De la Inspección Distrital de Educación, su titular, Prof. Gabriela Tiani, docentes, alumnos y familias de Escuela Nº 4, el presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudin y concejales del distrito.

Gabriel Coñequir se mostro muy agradecido con el gesto dado tanto para el como para sus ex camaradas de Malvinas de 9 de Julio, donde recordemos que la pasada semana, el reconocimiento se dio en la localidad de Dudignac para con Miguel Angel Benitez, y las próximas a colchar son en French, haciendo un homenaje a el marino Eduardo Salgado, mientras que en La Niña a Sergio Brangeri y Edgardo Gastambide.