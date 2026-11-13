El lunes 16 es asueto municipal por el día del Trabajador Municipal

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que el próximo lunes 16 de noviembre habrá asueto administrativo para los trabajadores que desempeñan funciones en el ámbito municipal y en las Delegaciones del Partido.

La medida fue establecida mediante el Decreto Electrónico DTO-2026-1380-E-MUNINUE-INT, firmado por la Intendente Municipal, María José Gentile, y el secretario de Gobierno y Producción, Federico Aranda,

La disposición se enmarca en la celebración del Día del Empleado Municipal, que se conmemora cada 8 de noviembre.

De esta manera, el lunes 16 de noviembre será jornada de asueto para el personal municipal.