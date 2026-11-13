6ta. Fiesta: Naón se prepara para vivir su gran Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola

Con dos fuertes shows musicales tanto para el día sábado 14 con el musico «Toro» Quevedo desde la ciudad de Córdoba y el domingo 15 con «El Chacarero Cantor», durante dos días, se vivirán distintos momentos de música, destrezas criollas, desfile criollo y de instituciones y el encuentro que esto genera en la 6ta. Fiesta Popular del Choripán y Bondiola Asada de Carlos María Naon.

Con una amplio cronograma que comienza este sábado a las 8hs en la intersección Av. Mitre y Juan D. Peron con la Huella que partira hacia la localidad de Dennehy, donde para el medio dia almorzaran en la vecina localidad y luego a las 15hs parten para Naon.

El encuentro es organizado por la Sociedad de Fomento de Carlos María Naón, contara con mas de 150 artesanos en exposiciones y se podra disfrutar del siguiente cronograma