La Gran Campeón Hembra brilló en Cañuelas: el primer premio fue para Arandú

La pista de Jura Tecnovax volvió a ser el escenario de uno de los momentos más esperados de la Semana Angus de Primavera con la fuerza de Expoagro: la elección de las mejores hembras Angus del país.

En la mañana de este jueves, se realizó la jura de Terneras a Bozal, con Javier Ezcurra como jurado y por la tarde, se llevó adelante la jura de Hembras a Bozal, de la mano de Mariano Zanguitu, en el Centro de Remates y Exposiciones Angus de Cañuelas.

Con una destacada participación de cabañas y ejemplares de altísima calidad genética, por la tarde, Mariano Zanguitu tuvo la difícil tarea de definir a las campeonas.

El título de Gran Campeón Hembra fue para la cabaña Arandú, una vaquillona que deslumbró por su arco costal, su manto de carne que recubre sus cortes traseros que son los más caros, su fluidez al desplazarse, buena ubre presentando cría bueno con buena inserción en su cuello sin perder su femineidad.

El premio de Reservado Gran Campeón Hembra fue otorgado al establecimiento “Los Murmullos”.

Y el reconocimiento a la Tercer Mejor Hembra quedó en manos de “La Angelita”.

Mariano Zanguitu, jurado de la exposición, expresó: “La vaquillona que elegí como Gran Campeona reunió las condiciones que vine a buscar en este día: una aptitud 100% carnicera de la raza Angus”.

En ese sentido, Zanguitu aseguró que no deja de sorprenderse por “el nivel que exponen los productores, que son los que dan brillo a esta expo y la enaltecen con los productos que traen”.

Por su parte, Carlos Fernández, miembro de la Comisión Directiva de Angus, se mostró entusiasmado durante el cierre de la jornada y expresó que luego de 46 ediciones, es la raza, los criadores, la pasión y las ganas lo que los motiva a seguir año a año.

“Ya se generó una semana donde no solamente conjugamos genéticas, sino también mucho público, stands comerciales, remates televisados, remates por streaming; tratando de unir las dos puntas de la ganadería, como es un ternero de invernada y un Gran Campeón o una Gran Campeona en pista”, sentenció Fernández.

Respecto de la jura de esta tarde, detalló que “lo vivido este jueves fue excepcional, la raza crece, los expositores ponemos lo mejor y cuando los resultados son como los que se vieron hoy, es gratificante”.

Finalmente, uno de los grandes ganadores de esta Semana Angus de Primavera, Federico Vizzolini, de la cabaña oriunda de la localidad de Tres Arroyos, Arandú, se refirió a la premiación de una de sus vaquillonas como la Gran Campeona Hembra en esta edición: “Está dando fruto el trabajo que venimos haciendo y estamos muy contentos; los logros que hemos tenido en la pista son muy importantes”. Y agregó: “Yo soy un apasionado de la ganadería, un apasionado de la raza Angus y voy a seguir siéndolo”.

En relación al animal, Vizzolini señaló que desde Arandú trabajan con un fenotipo moderado: “Nos gusta mucho la cabeza, mucha carne, hueso. Hace años que trabajamos en esas características y la verdad es que estamos muy contentos, porque esto es muy difícil, todos los colegas trabajan muy pero muy bien”.

“La Gran Campeona es el cuadro de la ternera”

En horas de la mañana, con una gran concurrencia de público, Javier Ezcurra fue el encargado de evaluar las terneras en la 25° Exposición del Ternero Angus. Al respecto, compartió: “Fue un placer y un honor ordenar semejante nivel de Terneras. Se portaron bárbaro y con una docilidad espectacular”. Además, destacó que “los animales llegaron sin exceso de preparación. Un gran trabajo de todos los cabañeros, preparadores, presentadores y los equipos”.

La Cabaña Arandú, Tres Marías y La Angelita se llevaron la Gran Campeón Ternera, una ternera espléndida, hija de Batacazo que fue Gran Campeón de Palermo 2023. En este sentido, el asesor genético de la cabaña Arandú, Juan García, comentó: “Los ciclos de ganadería son largos. Hará diez, doce años compramos la abuela, después se la trabajó. La idea es que, si uno le mete e insistís, se logra esto. Por ahí, a alguno no se le da, pero todo en la vida llega”.

En tanto, el premio de Reservado Gran Campeón Ternera fue para el Lote 151 RP 9295 de Cabaña “La Rubeta” de Rubeta S.A. – La Cincha.

El reconocimiento a la Tercer Mejor Ternera quedó en manos del Box 29 RP 5387 para la Cabaña “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Todas las ganadoras de la 46ª Exposición Nacional Angus de Primavera

HEMBRAS A BOZAL

Campeón Vaquillona Menor

Box 218 RP 16074

«La Paz de Werthein» de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C.I.

Reservado Campeón Vaquillona Menor

Box 311 RP 220

«Talapampa» de Los Elu S.R.L.

Tercer Mejor Vaquillona Menor

Box 214 RP 16078

«La Paz de Werthein» de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C.I. – Don Benjamín

Campeón Vaquillona Intermedia

Box 225 RP 66

“30 de Octubre” de Criadero y Semillero Don Pedro S.A. – Ojea Rullán, Carlos

Reservado Campeón Vaquillona Intermedia

Box 228 RP 1063

“El Señuelo” de Agroservicios Latisana S.A. – De Antonio Alejandro

Tercer Mejor Vaquillona Intermedia

Box 230 RP 8

“Laguna del Toro” de Otamendi y Cia. S.R.L. – Sillero, Serafín

Campeón Vaquillona Mayor

Box 237 RP 1370

“Arandú” de Arandú S.A.

Reserva Campeón Vaquillona Mayor

Box 256 RP 2366

“La Pelada” de Terra Garba S.A.C.A.I.F. – Carlos Ojea Rullán

Tercer Mejor Vaquillona Mayor

Box 252 RP 3775

“Don José” de José C. V. Mammoliti S.A.

Campeón Vaca Joven

Box 263 RP 8973

“La Rubeta” de Rubeta S.A. – La Pasión – Gustavo Mato

Reservado Campeón Vaca Joven

Box 259 RP 761

“Quequén Sur” de Sillero, Serafín – Rubeta S.A.

Tercer Mejor Campeón Vaca Joven

Box 262 RP 828

“Los Murmullos” de Cía. Arg. de Hacienda S.A.

Campeón Vaca

Box 269 RP 5011

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Campeón Vaca con cría

Box 268 RP 778

“Los Murmullos” de Cía. Arg. de Hacienda S.A.

Reservado Campeón Vaca con cría

Box 273 RP 4945

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Tercer Mejor Vaca con cría

Box 266 RP 780

“Los Murmullos” de Cía. Arg. de Hacienda S.A. – Spinella, Agroservicios Latisana S.A., De Antonio, Los Elu S.R.L., Amuchastegui

Mejor Hembra a Bozal

Box 237 RP 1370

“Arandú” de Arandú S.A.

Segunda Mejor Hembra a Bozal

Box 268 RP 778

“Los Murmullos” de Cía. Arg. de Hacienda S.A.

Tercer Mejor Hembra a Bozal

Box 273 RP 4945

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Gran Campeón Hembra

Box 237 RP 1370

“Arandú” de Arandú S.A.

Reservado Gran Campeón Hembra

Box 268 RP 778

“Los Murmullos” de Cía. Arg. de Hacienda S.A. – El Rosario de Tres Arroyos S.A.

Tercer Mejor Hembra de la Expo

Box 273 RP 4945

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Todas las ganadoras de la 25° Exposición del Ternero Angus

Campeón Ternera Menor Negra

Box 7 RP 986

“Los Murmullos” de Cía. Arg. de Hacienda S.A.

Reservado Campeón Ternera Menor Negra

Box 3 RP 992

“Los Murmullos” de Cía. Arg. de Hacienda S.A.

Tercer Mejor Ternera Menor Negra

Box 5 RP 875

“La Reserva” de Castro, Silvio Mariano

Box 4 RP 3866

“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.

Reservado Campeón Ternera Menor Colorada

Box 2 RP 2494

“La Juanita” de Ojea Rullán, Carlos Ignacio Antonio – Aligafa S.A.

Campeón Ternera Intermedia Negra

Box 13 RP 4366

“Don José” de José C. V. Mammoliti S.A.

Reservado Campeón Ternera Intermedia Negra

Box 12 RP 1017

“Quequén Sur” de Sillero, Serafín

Tercer Mejor Ternera Intermedio Negra

Box 18 RP 2252

“Don Romeo” de Spinella, Alejandro Ezequiel

Campeón Ternera Intermedia Colorada

Box 10 RP 116

“Don Cholo” de Aligafa S.A.

Campeón Ternera Mayor Negra

Box 59 RP 1576

“Arandú” de Arandú S.A. – Salvini e Hijos S.R.L. – Cab. Tres Marías S.A.

Reservado Campeón Ternera Mayor Negra

Box 29 RP 5387

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Tercer Mejor Ternera Mayor Negra

Box 26 RP 1726

“Arandú” de Arandú S.A.

Campeón Ternera Mayor Colorada

Box 60 RP 1600

“Santa Rosa” de Indio Nuevo S.A.

Reservado Campeón Ternera Mayor Colorada

Box 31 RP 5383

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L. – Empr. Agrop. El 29 – FIDESUR – Mondino, Roberto

Tercer Mejor Ternera Mayor Colorada

Box 71 RP 3436

“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.

Mejor Ternera Negra

Box 59 RP 1576

“Arandú” de Arandú S.A. – Salvini e Hijos S.R.L. – Cab. Tres Marías S.A.

Segunda Mejor Ternera Negra

Box 29 RP 5387

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Tercer Mejor Ternera Negra

Box 26 RP 1726

“Arandú” de Arandú S.A.

Mejor Ternera Colorada

Box 60 RP 1600

“Santa Rosa” de Indio Nuevo S.A.

Segunda Mejor Ternera Colorada

Box 4 RP 3866

“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.

Tercer Mejor Ternera Colorada

Box 10 RP 116

“Don Cholo” de Aligafa S.A.

Mejor Ternera a Bozal

Box 59 RP 1576

“Arandú” de Arandú S.A. – Salvini e Hijos S.R.L. – Cab. Tres Marías S.A.

Segunda Mejor Ternera a Bozal

Box 29 RP 5387

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Tercer Mejor Ternera a Bozal

Box 60 RP 1600

“Santa Rosa” de Indio Nuevo S.A.