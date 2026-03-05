La ganadería gana terreno en productores de la Regional Aapresid 9 de Julio – Casares

Productores de la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares cada vez incursionan mas en la producción ganadera tanto propia como de campos que asesoran. Esto quedo demostrado en la visita al establecimiento La Coqueta de Nuevas Tierras, donde el establecimiento es ciento por ciento ganadero, y un eficiente manejo tanto del rodeo como del principal insumo, el pasto. Emanuel Ieno, como presidente de la Regional nos adelanta que fueron a ver y como crece la ganadería en productores Aapresid.