La Filial FAA 9 de Julio desarrollo una charla de ganadería y trabaja en un proyecto sobre caminos

La Federación Agraria Argentina, Filial 9 de Julio llevo adelante en la ultima semana una charla ganadera en Veterinaria Fortin Oeste, que tal como informáramos, conto con la disertación del asesor ganadero, Pablo Etcheberry.

En dialogo con El Regional Digital, la productora Patricia Gorza, quien preside la filial de FAA en lo local, destaco «es nuestra primera actividad que no tiene que ver con la inundación y con las mesas de trabajo con la que venimos con La Rural, la Cooperativa de Dudignac, y Sociedad Rural Argentina, donde venimos trabajando y gestionando», subrayo.

Acerca de la charla, comento que «cuando surgió la posibilidad de generar este encuentro, y contar con Pablo (Etcheberry), lo hablamos con los chicos del Fortín y se entusiasmaron, por lo que nos permite cerrar el año con algo positivo, que nos incentiva, pensando en lo futuro y salirnos un poco de la situación coyuntural que se pone difícil», reconoció la dirigente federada.

Gorza puntualizo que hoy es un muy buen momento de la ganadería y con mucha proyección, también expectativa. Es momento de las inversiones y contar con la mirada de Pablo Etcheberry sobre eficiencia y manejo de ganadería.