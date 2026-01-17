La falta de humedad pone a la campaña gruesa 25-26 en situación crítica

El reciente informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, da cuenta que en soja, la siembra cubre ya el 93,9 % del área proyectada. Si bien se registra una disminución en la condición hídrica a nivel nacional, el 95 % de lo implantado mantiene una condición de cultivo Normal/Buena, aunque en el sur del área agrícola comienza a evidenciarse falta de humedad en el perfil durante el inicio de la definición de rendimiento.

En el caso del maíz la implantación con destino a grano comercial alcanzó el 91,7 % del área proyectada. El 74 % del maíz temprano transita su período crítico, con un 93 % del cultivo en condición Normal a Buena, aunque en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires la limitada disponibilidad hídrica podría comprometer a los lotes más adelantados si el escenario persiste.

En cuanto al girasol, avanza en cosecha sobre el 16,3 % del área apta, con rindes promedio de 22,5 qq/Ha a nivel nacional y valores superiores en el norte de Córdoba. Sin embargo, la escasez de precipitaciones en el sur del área agrícola ya comenzó a resentir la condición hídrica, haciendo depender el potencial del cultivo de futuras lluvias.

Por último, el sorgo granífero registró un fuerte avance en las últimas semanas, ya que la siembra llegó al 83,3 % de las 900.000 hectáreas proyectadas. Aunque persisten demoras en el NEA y NOA por excesos hídricos, en el resto del área los primeros lotes ya transitan la floración con una condición general entre Buena y Normal.

El récord triguero no solo aporta volumen y previsibilidad, sino que también funciona como ancla positiva en una campaña marcada por contrastes climáticos. Mientras el trigo logró capitalizar un escenario favorable y cerrar una campaña histórica, la gruesa enfrenta un equilibrio frágil, con exceso en el norte y déficit de precipitaciones en el sur. El desempeño excepcional del trigo deja una base sólida para el ciclo 2025/26, pero el resultado final del año agrícola dependerá, en buena medida, de cómo evolucione el régimen de lluvias en los meses clave que vienen.