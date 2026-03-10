La evolución de la movilidad que impulsa al agro argentino esta en Expoagro 2026

Del 10 al 13 de marzo, IVECO estará presente en una nueva edición de la exposición agroindustrial a cielo abierto más importante de la región, que se realiza en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Desde 2007, Expoagro se consolidó como el principal punto de encuentro para productores, contratistas, empresas e instituciones que impulsan la innovación y el desarrollo del agro argentino. En ese escenario estratégico para el sector, la compañía volverá a acompañar a uno de los principales motores económicos del país con una propuesta centrada en producción nacional, soluciones regionales y cercanía con el cliente. En este contexto, la compañía participará con una propuesta cuyo eje central será la producción nacional como motor de competitividad y desarrollo, complementada con novedades regionales pensadas para responder a las exigencias específicas del transporte agroindustrial. De esta manera, la marca refuerza su rol como socio estratégico del sector, ampliando su alcance más allá del producto y poniendo el foco en la eficiencia, la productividad y la sustentabilidad. “Para IVECO, estar presentes en Expoagro es motivo de orgullo. Es el lugar donde el campo se encuentra, intercambia y proyecta el futuro, y donde podemos seguir reforzando nuestro acompañamiento al sector con propuestas de movilidad y servicios alineados al trabajo cotidiano del agro”, expresó Justo Herrou, Marketing IVECO Argentina. Producción nacional como pilar estratégico de desarrollo La fabricación en Argentina constituye una apuesta estratégica de largo plazo. A través de su planta industrial en Córdoba —uno de los polos productivos más relevantes del país— la compañía consolida una base manufacturera clave para el transporte pesado en la región.

En este marco, la producción nacional del IVECO S-Way con tecnología Euro VI representa un hito para la industria automotriz argentina. La incorporación del estándar ambiental más avanzado a nivel regional responde a una decisión estratégica de liderar la transformación hacia un transporte de cargas más eficiente y con menor impacto ambiental. El estándar Euro VI permite una reducción significativa de partículas y óxidos de nitrógeno, elevando los parámetros ambientales del transporte pesado en el país. Al mismo tiempo, optimiza el rendimiento del vehículo y mejora la eficiencia operativa, variables determinantes para el transporte agroindustrial, donde la productividad y el control de costos son claves. La fabricación en Córdoba de unidades con tecnología Euro VI posiciona a la Argentina en sintonía con los mercados más desarrollados y consolida una base productiva preparada para los desafíos futuros del sector.

Red, posventa y financiación: respaldo integral en cada kilómetro En una actividad donde la continuidad es determinante, la cercanía y la capacidad de respuesta adquieren un valor estratégico. IVECO cuenta con una Red de Concesionarios con presencia en todo el territorio nacional, que garantiza disponibilidad, asesoramiento técnico especializado y soporte permanente para cada operación.

En Expoagro, esta fortaleza se reflejará en el stand de la marca, donde estarán presentes representantes de los concesionarios Aurelia, IVECAM, Punto Truck, Navicam y Beta, reafirmando el compromiso federal y el vínculo directo con productores y transportistas. La participación activa de la red en la exposición pone en valor un modelo que integra industria, comercialización y servicio en una misma estructura de respaldo. La posventa tendrá un espacio destacado, con exhibición de repuestos genuinos IVECO y de la línea NEXPRO, subrayando la importancia de utilizar componentes diseñados específicamente para garantizar rendimiento, seguridad y mayor vida útil del vehículo. Además, se realizarán charlas técnicas a cargo de especialistas de la marca, quienes brindarán asesoramiento directo y compartirán buenas prácticas orientadas a optimizar el mantenimiento y la eficiencia operativa.