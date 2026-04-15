La Escuela de Equino Terapia de 9 de Julio, convoca a la comunidad a una Jornada «Hipoterapia»

La Escuela de Equinoterapia dependiente del Campo Hípico Tres Lagunas de 9 de Julio dio a conocer que llevará adelante este sábado 18 una jornada de capacitación sobre hipoterapia. La actividad se desarrollará a partir de las 19 horas en el Salón de las Américas de la Municipalidad de 9 de Julio, y estará a cargo del medico clínico Aldo Lauhirat, responsable de la Asociación Olavarriense de Hipoterapia.

Sobre el encuentro, el instructor en Equino Terapia del Campo Hipico, Gustavo Noli, detallo que durante el encuentro se abordarán temáticas vinculadas a las intervenciones terapéuticas asistidas con equinos, su fundamento científico y la presentación de casos clínicos con sus respectivas evoluciones.



Asimismo, se tratarán experiencias de trabajo con pacientes que presentan trastornos neuromotores, cognitivos y conductuales.

Noli resalto la trayectoria del disertante, que con casi treinta años de trabajo, gran parte de su vida profesional la aboco a investigar y difundir la terapia asistida con animales (equinos), mediante algunas herramientas como concientizar, capacitar, intervenir y brindar herramientas a las personas con discapacidad y sus familias.

La propuesta está destinada a quienes se desempeñan o se interesan en el ámbito de la salud, la rehabilitación y las terapias alternativas, subrayo el interlocutor en dialogo con El Regional Digital.

Acerca de la «hipoterapia», y lo que abordara este sábado 18 en el Salón de las Américas, «es un tratamiento complementario basado en la fisioterapia neurofisologica. Se utiliza el movimiento generado por el caballo al paso y este transmite desde su lomo vectores de fuerza que recibe en su pelvis…, de esta manera generamos una estimulación sensorio motriz del movimiento que el sujero no puede lograr por si solo..», sostiene Lauhirat

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