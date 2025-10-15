La empresa Trybus es parte de la Red Nacional de Arveja

El cultivo de arveja tiene una muy buena mirada por parte de empresas agropecuarias y que, desde hace unos años a la fecha, su crecimiento es importante, y el mismo tiene en la zona una importante incorporación por parte de productores, además de un ensayo que se desarrolló por tercer año consecutivo, junto a la empresa Trybus Agro.

En la última semana Trybus, recibió a integrantes de la Red Nacional de Arveja que coordina el Ing. Agr. Gabriel Prieto, de INTA Arroyo Seco (Sta. Fe).

En ese sentido el Ing. Agr. Nicolas Romano, integrante de Trybus explico que se discutió desde el manejo del cultivo, lo comercial, el mercado, por lo que se dio un muy buen intercambio, explico.

Creemos que arveja es una opción muy interesante, por lo que estamos viendo de ajustar manejo, fechas de siembra, variedades, de un cultivo de invierno, donde las probabilidades de éxito sean altas.

Jornada A Campo miércoles 22/10

En otro orden el Ingeniero Romano adelanto que el próximo miércoles 22 del corriente mes se desarrollara una jornada a campo en dicho ensayo desarrollado sobre ruta 65 casi ruta nacional 5.

Allí desde las 8:30hs los asistentes podrán recibir una evaluación de los cultivos de trigo, cebada, colza y arveja.