La EEP Nº 52 de Diamantina ya cuenta con el servicio de gas

Con una inversión total de $8 millones, con fondos provenientes de la Provincia de Buenos Aires, desde el Consejo Escolar del partido de 9 de Julio informaron que la Escuela de Educación Primaria 52 del barrio de Diamantina, ya cuenta nuevamente con el servicio de gas en su edificio, de calle Roca, luego de la rehabilitación formal de la red a través de las gestiones realizadas por el mencionado Consejo.



Conforme informaron, se realizaron trabajos de acondicionamiento y puesta en valor de un sector del establecimiento destinado al desarrollo de actividades curriculares; y como parte de las mejoras, se adquirió e instaló una cocina industrial para uso del comedor escolar, y poder brindar un mejor SAE, donde diariamente se asiste a unos 200 alumnos de dicha escuela y de la Secundaria 10, que funciona en el mismo edificio.

