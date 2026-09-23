El futuro del comercio agroindustrial, eje de un panel en el lanzamiento de la campaña gruesa 2026/27

En el marco del lanzamiento de la campaña gruesa 2026/27, se llevó a cabo el panel “El futuro del comercio agroindustrial: tendencias, riesgos y oportunidades”, que abordó las nuevas tendencias en la demanda mundial de alimentos, así como los riesgos y oportunidades para la agroindustria argentina.

El director de INAI, Maximiliano Moreno, señaló que el mundo enfrenta una paradoja: durante los próximos diez años crecerá la demanda y valoración estratégica de minerales, energía y agro, pero a su vez es el propio contexto internacional el que genera incertidumbres que afectan la producción y comercialización. Según explicó, esto es consecuencia del inicio de una nueva era, la cual implica una reconfiguración del comercio internacional, marcada por las tensiones geopolíticas, el desacople entre China y Estados Unidos y la necesidad de diversificar las cadenas de suministro.

En este escenario, Moreno consideró que Argentina tiene dos activos estratégicos diferenciales: confiabilidad en el abastecimiento estable de agroalimentos y garantía de sostenibilidad socioambiental. Para poner en valor estos activos es importante avanzar en una agenda de competitividad y flexibilidad para adaptarnos a escenarios cambiantes. Entre otros temas, destacó la importancia de seguir avanzando en la diversificación de mercados (incluyendo nuevas aperturas sanitarias y acuerdos comerciales) así como anticiparse y adaptarse a nuevas exigencias en materia de demanda de alimentos, sostenibilidad y biocombustibles. “La incertidumbre internacional no necesariamente juega en contra de Argentina. Puede aumentar el valor estratégico de lo que producimos y cómo lo producimos”, concluyó.

Por su parte, Josefina Vecino, coordinadora general de VISEC, se refirió a la trazabilidad como herramienta para dar garantías en el acceso y comentó el surgimiento de VISEC como una herramienta para trazar y certificar que las exportaciones de la cadena sojera se ajustan a las exigencias de la Unión Europea. Destacó que Argentina es pionera en la materia y que VISEC es una estructura modelo.

Vecino también se refirió a la iniciativa CRAV, al señalar que, más allá de las normas oficiales, las empresas muchas veces cuentan con estándares empresariales en materia de sostenibilidad. En ese contexto, explicó, surge el CRAV como una herramienta flexible para facilitar la sistematización de la información y la certificación. En esta iniciativa participan las siete Bolsas.

A su turno, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, abordó el aporte de los biocombustibles a la transición energética. Destacó la importancia de que Argentina avance en un nuevo marco normativo de biocombustibles, tomando a Brasil como referente, y remarcó la importancia de participar en los foros internacionales donde se discuten los estándares sobre biocombustibles.

En tanto, Mercedes Nimo, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, se refirió a las nuevas tendencias en la demanda de alimentos. Señaló que el mundo presenta enormes oportunidades para la agroindustria argentina, pero también un escenario internacional cada vez más complejo, con mayores requerimientos de distinta naturaleza.

Entre ellos, mencionó la necesidad de mejorar los perfiles nutricionales de los alimentos e incorporar atributos de valor vinculados con la calidad, el ambiente, los aspectos sociales y las prácticas productivas, acompañados por sistemas que aseguren el origen y que ofrezcan beneficios para la salud y el bienestar.

Entre las tendencias, destacó el crecimiento de los alimentos funcionales y los probióticos, el aumento del consumo de proteínas con un equilibrio entre las de origen vegetal y animal, las etiquetas inteligentes con información sencilla y clara y los sistemas de trazabilidad incorporados para que el consumidor pueda acceder a la historia del producto, entre otros.

Nimo sostuvo que la agroindustria argentina cuenta con las bases productivas y tecnológicas para dar respuesta a lo que el mundo demanda y posicionarse como un productor confiable y seguro de alimentos.

Finalmente, Daniel Pelegrina, director de Relaciones Públicas e Institucionales de la Universidad Austral, abordó la innovación como herramienta de competitividad y presentó el ecosistema NAIVA. En ese marco, se refirió a cómo surge la iniciativa, cuáles son sus principales objetivos y el rol que cumplen las instituciones creadoras, entre las que se encuentran la Bolsa de Cereales, la Universidad Austral y CREA.

Durante el panel también se destacó que uno de los principales desafíos en un mundo más competitivo es la productividad, para la cual la innovación y la tecnología cumplen un rol clave.