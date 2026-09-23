Juegos Bonaerenses: La nadadora Rochi Gonzalez clasifico a Mar del Plata

Se disputo este martes en la ciudad de Pehuajo la etapa regional de natación y de la que participo la nadadora nuevejuliense, Roció «Rochi» Gonzalez, y quien participo de la disciplina de Acuatlon.

La juvenil que compite en el Club Junín, en esta oportunidad su muy buena continuidad deportiva, Rochi gano en Acuatlon donde nado 400 metros y recorrió 3.000 metros de carrera, que lo coloco como ganadora y su clasificación a Mar del Plata.