3° Outlook Mercosur: El Mercosur proyecta un crecimiento de 18,7% en la producción de cereales y oleaginosas hacia 2036

En el marco del lanzamiento de la campaña gruesa 2026/27 llevado a cabo en la Bolsa de Cereales, se realizó la tercera edición del Outlook del Mercosur, que puso el foco en las perspectivas del agro regional hacia 2036. El encuentro analizó la evolución esperada de la producción y el comercio agropecuario, el potencial de crecimiento y el aporte del sector a la integración regional.

El primer panel, dedicado a los resultados del 3er Outlook Mercosur, estuvo a cargo del economista de la Bolsa de Cereales, Nicolás Jorge, y del gerente general, Ramiro Costa. En la presentación, señalaron que el Mercosur exporta actualmente US$ 197.800 millones anuales en alimentos, con Brasil como primer exportador mundial y Argentina en el tercer puesto. Además, el bloque concentra el 59,6% de las exportaciones mundiales de soja y el 36,6% de las de maíz.

Jorge remarcó que se trata de un escenario condicional, sujeto a que se sostengan los supuestos planteados. En este sentido, explicó que el objetivo del Outlook es ofrecer un marco de referencia común para diseñar políticas y estrategias de cara al futuro del bloque, en un contexto que exige mayor proactividad comercial ante una demanda mundial incremental más baja.

De cara a la próxima década, el escenario global anticipa un crecimiento económico más moderado que en décadas anteriores. Las economías emergentes crecerían por encima de las desarrolladas, aunque Asia perdería dinamismo frente a América Latina y África. En este contexto, el consumo mundial de alimentos se desaceleraría, aunque continuaría creciendo por encima de la población, mientras que el comercio agrícola global perdería impulso y regiones como Medio Oriente y Asia profundizarían su dependencia importadora.

Para el Mercosur, las proyecciones contemplan un aumento de la producción de cereales y oleaginosas, que pasaría de 534,9 a 591,5 millones de toneladas: 93 millones de toneladas adicionales, equivalentes a un crecimiento del 18,7%. El área sembrada crecería un 9,6% y las exportaciones, un 18,1%.

El maíz lideraría el crecimiento en volumen, con 52 millones de toneladas adicionales y un aporte de Brasil del 64%. Le seguirían la soja, con 34 millones de toneladas más —75% aportadas por Brasil—, y el trigo, con 5,3 millones de toneladas adicionales, de las cuales Argentina aportaría el 74%. A diferencia de ciclos anteriores, Jorge destacó que los rindes ganarán protagonismo frente a la expansión del área, aunque todavía existe margen para seguir mejorando la productividad.

Las proyecciones también contemplan una fuerte expansión de la bioenergía: el maíz destinado a etanol casi se duplicaría. A esto se suma el crecimiento de la ganadería, con Brasil concentrando el 72% de la producción cárnica regional. En conjunto, estas dinámicas generarían más de US$ 20.700 millones adicionales en exportaciones agroindustriales.

Por su parte, Valeria Piñeiro, directora de Cooperación Técnica del IICA, destacó que la iniciativa, liderada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires junto con IFPRI/CGIAR y las instituciones agropecuarias de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, construye una mirada de largo plazo sobre los sistemas agroalimentarios de la región, combinando modelación técnica con el conocimiento local de cada país.

Piñeiro subrayó el papel estratégico del Mercosur en la seguridad alimentaria mundial y advirtió que ese liderazgo no está garantizado, sino que depende de avances en productividad, innovación e infraestructura. También señaló que el actual contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas y fragmentación comercial, exige mayor capacidad de anticipación y resiliencia.

Finalmente, anunció el desarrollo del 4to. Mercosur Outlook, con la incorporación formal del IICA como nuevo socio. En este sentido, resaltó que la evidencia solo cobra valor cuando se traduce en decisiones y que los desafíos regionales requieren una respuesta cooperativa entre países e instituciones.

En el mismo panel, Carlos A. Romero, economista de la División de Economía y Política Agroalimentaria de la FAO, presentó el marco metodológico detrás del 3er Outlook Mercosur. Durante su exposición, presentó SCOPE, el mecanismo analítico creado por la FAO en 2024 para generar evidencia comparable que oriente políticas e inversiones agroalimentarias, y explicó cómo distintas preguntas de política —simular, optimizar, proyectar y pronosticar— requieren diferentes familias de modelos según su horizonte temporal.

Romero destacó, además, que el verdadero activo de estos ejercicios no es la predicción, sino la base de datos y la capacidad institucional que se construye durante el proceso. También señaló que nunca hubo mejores condiciones tecnológicas y de transparencia para modelar y subrayó que la prospectiva no busca adivinar el futuro, sino preparar mejor a la región para varios futuros posibles.

En este marco, hubo un espacio dedicado a la visión y la agenda de los gobiernos, con eje en los desafíos comunes, las oportunidades de integración y las prioridades de política pública de la región. Participaron Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de Argentina, y Cleber Oliveira Soares, secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil.