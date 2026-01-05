La Dirección de transito secuestro varios moto vehiculos

Durante el pasado fin de semana, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio procedió a efectuar el secuestro motocicletas por infringir las normativas vigentes en relación a la circulación sin documentación obligatoria y/o infringir las normativas vigentes, entre ellas las referentes al uso de escapes adulterados, y a la circulación en manada y con un manejo temerario, lo que popularmente se conoce como “hordas” y dio lugar a la reciente sanción de una Ordenanza para erradicarlas.



De esta manera, la responsabilidad cae sobre la persona que conduce la moto, su propietario, o los progenitores en el caso de tratarse de un menor de edad.

Además se triplican los valores de las multas a quienes transgredan estas normativas y se secuestran los moto vehículos involucrados no solamente en operativos, sino también aquellas que se encuentren estacionados, sumándose además una inhabilitación por dos años para quienes sean hallados responsables de los actos.



Por otra parte también, la referida ordenanza determina la aplicación de un programa de “probation”, mediante el cual los responsables de las infracciones estarán obligados a realizar tareas comunitarias.

Finalmente, los responsables son sumados a un registro oficial de infractores de tránsito que impedirá a los mismos el acceso a cualquier tipo de asistencia social de parte del municipio.