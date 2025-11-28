La Dirección de Transito recibió elementos para el control de alcohol al volante

En la mañana de hoy, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Intendente Municipal, María José Gentile, recibió de parte del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, dos equipos informaticos que favorecerán los controles que se aplican en los diferentes operativos de tránsito que se realizan en la ciudad y el distrito.

Se trata de un nuevo alcoholímetro y un alómetro -elemento este último con el que nunca se había contado en el municipio-.

Tanto la jefa comunal como la coordinadora de Tránsito del municipio, Daiana Molina, destacaron que el alómetro es un dispositivo electrónico que se utiliza en los controles de alcoholemia para hacer una detección preliminar rápida del alcohol en el aliento de un conductor.



A diferencia del alcoholímetro tradicional, el alómetro permite soplar a distancia, sin necesidad de una boquilla descartable. Si detecta alcohol, activa una luz y se procede a realizar la prueba formal con el alcoholímetro para obtener una medición precisa.

En la imagen se pude observar a la Directora Municipal de Transito, Daina Molina, explicando como es el funcionamiento de los equipos a la señora intendente