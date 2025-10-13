La Delegación de 150 deportistas de 9 de Julio ya esta en viaje a Mar del Plata
Dos Ómnibus, combis y dos pick ups de la Municipalidad son las unidades utilizadas para que los deportistas, Adultos mayores y artistas de 9 de Julio, un total de 150 personas participen durante esta semana de la final de Juegos Bonaerenses.
El contingente nuevejuliense partió este lunes 13 a las 03AM con el objetivo de llegar sobre el medio día a la ciudad de Mar del Plata donde desde mañana martes estarán compitiendo en las siguientes disciplinas
ACUATLON; ATLETISMO; ATLETISMO; ATLETISMO TRASPLANTADO; BASQUET 3X3 (ATLETICO); BASQUET 3X3; BEACH VOLEY; BEACH VOLEY; BONAERENSES EN CARRERA; CESTO 3X3; CESTOBALL (CEF 101); CESTOBALL; FUTBOL PCD (MUNICIPAL); FUTBOL PCD; HOCKEY ATLETICO); HOCKEY; JUDO; NATACION; NATACION; NATACION PCD; PADEL; PADEL; PATIN (ATLETICO); PATIN (EL FORTIN); SKATE; TAEKWONDO; TAEKWONDO; INSTRUCTOR; TENIS MESA PCD; TENIS MESA
Por su parte el dia viernes en horas de la tarde, el Director de Deportes, Ariel Pesce dio los instructivos a los deportistas, a demas de evacuar consultas de padres que acompañaron a sus hijos.
Deja un comentario