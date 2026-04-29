La Corte bonaerense demanda autarquía financiera y cubrir las vacantes que faltan

Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Sergio Torres, presentaron un proyecto de ley que apunta a tener autarquía para administrar sus propios fondos, al tiempo que le reclamaron a Axel Kicillof y la Legislatura se avance en la cobertura de vacantes.

Torres, junto a los otros integrantes del máximo tribunal Hilda Kogan y Daniel Soria , y el procurador general, Julio Conte Grand , leyó un discurso en donde le pidió a Kicillof, pero también a diputados y senadores, que arbitren las herramientas necesarias para solucionar los dos problemas que atraviesa la Justicia. Uno relacionada con el presupuesto y otro con el nombramiento de cargos.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, señaló Torres al explicar que desde hace seis años funcionan con tres de los siete integrantes que deberían tener. “La cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión administrativa: es una condición institucional básica para garantizar el gobierno del Poder Judicial, la planificación estratégica, la adopción de decisiones estructurales y el ejercicio pleno de las competencias”, agregó.

El titular del tribunal hizo un repaso histórico sobre el proceso que llevó en los años 90 a nueve integrantes para luego pasar en el 2000 a los actuales siete. “Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud ”, reclamó, y dejó en claro que trabajar con tres cortesanos acarrea muchos problemas en votaciones clave.

Acuerdos para ampliar la Corte

La idea es que antes de la feria judicialde julio esos cuatro casilleros estén completos. Uno de los pasos fundamentales en pos de concretar ese objetivo es cómo será la distribución de esos espacios, en rigor, qué fuerzas o sectores políticos impulsarán a los candidatos cuyos pliegos deben pasar luego el filtro del Senado.

El principio de acuerdo al que se arribó contemplaba el siguiente esquema: tres candidatos serán propuestos por el peronismo y el restante por la oposición. Hilando un poco más fino, uno de ellos provendrá del kicillofismo, otro del cristinismo, un tercero del massismo y el opositor será empujado por el radicalismo.

En este contexto, aclaró que este déficit en la cobertura de cargos no es exclusivo de este máximo tribunal y recordó que tiempo atrás se llegó a 700 puestos. Y si bien destacó el esfuerzo del Gobierno de Kicillof para que en 2025 se realizaran 412 designaciones, pidió que en 2026 se siga con esta política para “cubrir las más de 200 vacantes aún pendientes”.

La Corte y la autonomía financiera

Otro de los fuertes reclamo que hizo Torres se vinculó con la necesidad de contar con una independencia presupuestaria para manejar los fondos. “No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera. Un poder judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto está inevitablemente condicionado”, dijo.

Al justificar el pedido para que la Legislatura le de visto bueno al proyecto, Torres recordó que el 90% del presupuesto se va en salarios. “No hay independencia real sin autonomía financiera ni servicio de justicia eficaz sin capacidad de gestión”, lanzó sobre el proyecto denominado «Fortalecimiento del Poder Judicial».

Con respaldo explícito de distintos sectores del ámbito judicial, el acto funcionó como señal política hacia los otros poderes del Estado, en un momento en el que se reabre el debate sobre el funcionamiento y la calidad institucional. Por eso tras el discurso, los integrantes de la Corte junto con otras instituciones (Colegio de Magistrados, Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense) firmaron el proyecto que enviaron a la Legislatura.