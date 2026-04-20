La comitiva de Kicillof se demoró por un apendicitis: uno de sus ministros tuvo que ser operado

El viaje oficial de Axel Kicillof a España terminó de una manera un tanto inesperada. Al menos para Carlos Bianco, el ministro de Gobierno bonaerense, que participó de todas las actividades oficiales del gobernador tanto en Madrid como en Barcelona. Una enfermedad lo obligó a postergar el regreso.

La comitiva de la provincia de Buenos Aires iba a emprender la vuelta al país el sábado a la noche y así lo hicieron Axel Kicillof y Cecilia Nicolini, la asesora en asuntos internacionales que fue parte de la gira. Sin embargo, Bianco se quedó porque tuvo que ser operado de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis.

Los médicos que lo atendieron le recomendaron posponer el vuelo “y realizar la intervención de forma urgente” para no arriesgarse a generar un cuadro de peritonitis. “La intervención resultó exitosa. Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país“, contó Bianco ayer por la tarde.

Afortunadamente, el cuadro clínico del funcionario no entorpeció el desarrollo de la agenda prevista en tierras ibéricas. A lo largo del viernes y el sábado, el gobernador Kicillof se reunió con presidentes latinoamericanos, como Gustavo Petro o Lula da Silva, con líderes europeos y también con empresarios y potenciales inversores.

Desde ahí, Kicillof marcó que “hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”. “Es esencial que le expliquemos a todo el planeta que no es por el camino que está tomando la ultraderecha internacional como se van a alcanzar soluciones reales”, sostuvo el gobernador.