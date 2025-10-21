La Comisión de Enlace desembarco en la provincia de Jujuy

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), se encuentra recorriendo la provincia de Jujuy en donde realiza diversas actividades y reafirma su compromiso con los productores y el campo.

Durante el mediodía los presidentes de la CEEA, Carlos Castagnani (CRA); Lucas Magnano (CONINAGRO); Andrea Sarnari (FAA); y Nicolás Pino (SRA), compartieron un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; el presidente de la Sociedad Rural Jujeña, Fernando Casares, funcionarios, legisladores y productores locales.

Más adelante la Comisión de Enlace junto a la Mesa de Enlace del NOA, formada por el presidente de la SRS, Alfredo Figueroa; presidente de FEDERSAL, Lucas Norris; presidente SRT y CARTUC, José Frías, mantuvieron un intercambio con más de 100 productores locales, en donde se abordaron las diversas problemáticas de las producciones regionales.

Entre ellas se destacaron la norma UE, la barrera pararancelaria, la agenda ambiental y trabas para el comercio internacional. Con relación a las economías regionales se habló de los problemas que atraviesan aquellas como el ajo, la cebolla, la caña de azúcar, el tabaco y la papa, entre otras.

Además, la necesidad de contar con una infraestructura competitiva y la problemática del agua, También se habló sobre la necesidad de una reforma laboral y tributaria, la importancia de bajar tasas, impuestos y costos en todos los niveles estatales.

Fue un encuentro muy rico, en donde se trataron los temas que preocupan a los productores, se escucharon sus pedidos y en donde se puso en valor la realidad productiva de Jujuy.