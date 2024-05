La ciudad de 9 de Julio recibe al Campeonato Nacional de CestoBall Sub 17

Un total de 16 equipos de varias provincias serán participes desde este este jueves 16 y el domingo 19 de mayo, del campeonato de la Liga Nacional de Cestoball en la categoría Sub 17, que se disputara en la ciudad de 9 de Julio, entre ellos el local del CEF 101.

El Torneo que tendrá tres escenarios como lo son el SUM del CEF, el Estadio «Ernesto Bancora» del Club Atlético 9 de Julio y el Gimnasio del Colegio San Agustín, donde se darán las competencias.

Adelantando detalles de este torneo que cuenta con la fiscalización de la Confederación Argentina de Cestoball y la Federación Bonaerense, esta mañana, responsables de la disciplina e integrantes de la dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, ofrecieron una rueda de prensa.

En la misma, tras la presentación realizada por el Prof. Marcelo Albano, de la dirección Municipal de Deportes, destacó la relevancia del evento por contarse con la presencia de delegaciones de equipos de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes; entre otras, como así también de distintos distritos bonaerenses, hizo extensiva la invitación a toda la comunidad a presenciar los distintos partidos.

Por su parte, el DT del equipo del CEF, Prof. Pablo Lezcano, destacó que este deporte posee una muy rica historia en la ciudad, recordando cuando se practicaba en el Club Atlético 9 de Julio, y que luego se descontinuo, hasta que en el año 2014 el CEF dio el espacio para su practica, destaco.

Lezcano, comento que esta fue una de las razones por las que se la eligió como sede para la disputa de este certamen del que participarán 16 equipos, disputando un total de 48 partidos.

También informo que sobre fines de marzo, en la ciudad de Bolívar, se disputó el Torneo Provincial de Cestoball en la categoría Sub-17, y el equipo del CEF 101 de 9 de Julio se consagró Campeón Provincial, clasificando a la Liga Nacional.

Este Campeonato Nacional de Cestoball, trae a la ciudad un importante movimiento de hotelería, alquiler de casas y quintas, además del uso de la gastronomía loca, ya que se estima una llegada de unas 300 personas que visitaran la ciudad.

En tanto el Profesor Sebastián Palacios, quien hace 8 años dirige el CEF 101 9 de Julio, reconoció que si bien el trabajo ha sido comprometido, nunca se pensó llegar a esta instancia. Ante de la pandemia había tres adolescentes que integraban el Sub 17, y cinco años después forman un equipo, son campeonas provinciales, representan a la provincia de Buenos Aires, forman todas las categorías desde cinco años, además de un Maxi 30 recreativo, un Director Técnico de la Selección provincial de Primera, y hoy ser sede de un Torneo Nacional de CestoBall, por ahí no se toma dimensión de lo logrado. Es un evento que pocas veces se van a dar.

En cuanto a este deporte en 9 de Julio, hoy se cuenta con un total de 100 mujeres y varones compitiendo, y es un juego de mucha dinámica y trabajo en equipo, subrayo Pablo Lezcano.

CEREMONIA INAUGURAL Y PARTIDOS

La ceremonia inaugural se realizará mañana jueves, a las 20,45 hs, en el gimnasio del Club Atlético 9 de Julio, con la presencia de responsables provinciales de este deporte y autoridades municipales; mientras que el cierre se efectuará en horas de la mañana del domingo, en la sede del CEF.

Los partidos comenzarán el jueves a las 9 hs., debutando el CEF 101 ante San Martín de Corrientes en la cancha del CEF; mientras que a las 16 hs. el CEF volverá a jugar en San Agustín ante Ciudad de Bs As.

Además del CEF 101, compiten Ciudad de Buenos Aires, AS Libertad de San Luis y San Martín de Corrientes (Grupo A); EDIP de San Luis, SITAS de CABA, Regatas de Corrientes y Estudiantes de Tucumán (Grupo B); GEVP de CABA, Defensores de Santiago del Estero, C. Basko de CABA y Club La Pampa (Grupo C); Hijitus de San Luis, Catán de Tucumán, Lilán de CABA y Cultural de La Pampa (Grupo D).