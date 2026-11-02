La carne argentina conquista el interior de China con nuevas acciones de promoción

A pedido de la industria frigorífica y de los productores exportadores, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) continúa ampliando su estrategia de promoción en China, realizando acciones en importantes ciudades del interior del país, como Chongqing en el primer semestre del año, y ahora también Nanjing, antigua capital de China y uno de los principales centros económicos, culturales y educativos del país.

El objetivo es ampliar el conocimiento de la carne vacuna argentina, incentivar su consumo y generar nuevas oportunidades comerciales en un mercado estratégico para las exportaciones.

“Esta visita a Nanjing los días previos a la CIIE también nos permitió recorrer el mercado de abasto más importante de la ciudad y charlar con algunos comerciantes que venden carne argentina”, comentó Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA. “Pudimos ver cajas de distintos frigoríficos argentinos y para mí, como productor, es un orgullo ver hasta donde llegan nuestros animales, en particular las vacas, que hasta hace no muchos años prácticamente no tenían precio”.

La carne argentina, protagonista en Nanjing

Una de las acciones se desarrolla en el Marriott Nanjing South Hotel, mediante una campaña gastronómica de dos meses. La promoción tiene como escenario el restaurante Nanjing Kitchen, donde se ofrece una experiencia especialmente diseñada para posicionar la carne argentina en el segmento gastronómico de alta gama.

La propuesta incluye una estación de asado argentino con cortes premium, como bife ancho, bife angosto y asado.

La experiencia se complementa con una ambientación inspirada en la cultura argentina.

Formando futuros chefs

En paralelo, el IPCVA puso en marcha una iniciativa conjunta con el Nanjing Institute of Tourism and Hospitality (NITH), una prestigiosa institución pública de formación gastronómica fundada en 1978.

El programa contempla clases magistrales sobre las características de la carne vacuna argentina, los sistemas productivos, los cortes de exportación y las técnicas de desposte y cocción.

También se realizará una competencia gastronómica en la que los estudiantes deberán desarrollar platos innovadores que combinen cortes argentinos con sabores tradicionales de la región china de Jiangnan.

La iniciativa apunta a que las nuevas generaciones de chefs chinos conozcan, valoren e incorporen la carne argentina a sus futuras propuestas gastronómicas.

Una estrategia que se expande por toda China

Estas actividades forman parte de una estrategia de promoción que, durante 2025 y 2026, combinó campañas digitales de alcance nacional con acciones presenciales en distintas regiones de China.

Además de Beijing y Shanghái, el IPCVA desarrolló actividades de promoción en Hefei (Anhui), Wuhan (Hubei), Qingdao (Shandong), Shenyang (Liaoning), Fuzhou (Fujian), Chongqing, Xi’an (Shaanxi), Nanjing (Jiangsu) y Shenzhen (Guangdong).