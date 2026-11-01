Robo en la Terminal de Omnibus

Se conoció en la jornada de este domingo que una persona ingreso a las oficinas de la empresa Plusmar ubicada en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de 9 de Juli, en principio se estima entre las 2 y 4:40hs de este domingo, donde al menos se ve una persona ingresa con fines de robo y se lleva distintos elementos de la oficina de trabajo.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron imágenes que fueron compartidas con El Regional Digital, con el objetivo de obtener información que permita identificar a los responsables.



Ante esta situación, solicitan a quienes hayan observado movimientos sospechosos durante ese horario, transitado por las inmediaciones de la terminal o cuenten con algún dato que pueda resultar útil para la investigación, pueden comunicarse por mensaje privado o al teléfono 2342 454040.