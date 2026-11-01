Aprehendieron a un hombre acusado de cometer dos robos utilizando inhibidores de señal

Efectivos de la DDI Junín aprehendieron a un hombre de 54 años, señalado como presunto autor de al menos dos robos cometidos mediante el uso de inhibidores de frecuencia. El procedimiento se llevó adelante a través de un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada sobre calle Necochea al 1400.

La investigación se inició a partir de un episodio ocurrido en calle Lavalle, entre Francia y Benito de Miguel. En esa oportunidad, la propietaria de una camioneta descendió del vehículo y, al regresar, constató que le habían sustraído un millón quinientos mil pesos. Según se informó, albañiles que trabajaban en las inmediaciones le advirtieron que un desconocido había abierto el rodado.

Además, los investigadores relacionaron al sospechoso con otro hecho de características similares, registrado el pasado 24 de octubre.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, junto con la recopilación de testimonios, los efectivos lograron identificar al presunto responsable y solicitaron autorización judicial para realizar el allanamiento.

Durante el operativo se secuestraron un pantalón de jean, un par de zapatillas y una campera, prendas que coincidirían con las utilizadas por el individuo y que quedaron incorporadas a la investigación.

Por disposición de la UFIJ N.º 1 del Departamento Judicial Junín, el hombre fue notificado en el marco de una causa por hurto agravado por la utilización de inhibidor y trasladado a la sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.