Inundacion en 9 de Julio: «Nos han abandonado»

Desde El Regional Digital fuimos invitado por productores y trabajadores rurales de la zona El Tejar, en el partido de 9 de Julio, limite con Gral. Viamonte.

El único acceso para llegar a los destinos campos de la zona es la ruta provincial 70, que ya desde la bajada en ruta provincial 65 expone varios cortes ( seis en total), del camino con grandes lagunas sobre el camino.

Hay otros caminos pero ya están totalmente tapados de agua, como el denominado «El Pajarito», que ya viene anegado desde el año pasado y es la vía que tenedores de maquinaria agrícola utilizan para transitar, pero no lo pueden usar por estar inundado, y no les queda otra que salir por ruta 65.

Esta situación esta impidiendo pasar con automóviles o transporte, solo con una pick up 4×4 o tractor. Las docentes para llegar a la escuela de El Tejar realizan un trayecto de 3/4 kms. caminando para dar clases.

El ingreso de agua desde zona norte del distrito, sumado a las lluvias del mes de octubre, desde la zona aseguran que no se hicieron las obras como limpieza de canales, limpieza o recambio de tubos, y aunque algunos productores han puesto dinero para limpiar canales, estos se han desmoronado, y lo peor es que cuando se podía hacer, en el verano, no se hizo nada, por lo que nos tienen abandonados», aseguran.

Desde el Regional Digital dialogamos con Victor Agnoluci, es trabajador rural y vive en carne propia el no tener caminos, además la masa de agua asusta ya que rodea a toda la localidad