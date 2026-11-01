Peaje en 9 de Julio aumenta un 140%: Presentaron un proyecto en la Legislatura bonaerense

El diputado provincial Avelino Zurro, del bloque Unión por la Patria, presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el proyecto de declaración en el que expresa su “profunda preocupación y enérgico repudio ante el incremento cercano al 140 %” de las tarifas de peaje en las estaciones de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen de la Ruta Nacional 5.

El proyecto cuestiona que el nuevo esquema de la Red Federal de Concesiones “obliga a los conductores de la región a pagar tarifas de autopista para transitar por una ruta deteriorada, colapsada e insegura, mientras la concesionaria se limita a realizar tareas de bacheo, sin dar respuesta a las obras estructurales que el corredor necesita”.

Sobre la política de concesiones viales del gobierno del presidente Javier Milei, el texto afirma que este “esquema traslada a los usuarios una carga económica que consideramos desproporcionada, y que la rentabilidad de las empresas concesionarias no puede prevalecer sobre la protección de quienes utilizan la ruta ni desvincularse del cumplimiento de las obligaciones de conservación, mantenimiento y seguridad vial”.

El diputado reclama “información clara y oportuna sobre los criterios utilizados para determinar las tarifas y mecanismos efectivos de participación de los usuarios y las comunidades afectadas”, y advierte que las consultas digitales, por sí solas, “no garantizan una participación suficiente”.

El proyecto hace una mención especial a Beruti, partido de Trenque Lauquen, cuyos habitantes se trasladan a la ciudad cabecera “por razones de salud, trabajo, educación y vínculos familiares”. Para ellos, “atravesar el peaje forma parte de la vida cotidiana, por lo que el incremento encarece los desplazamientos necesarios para acceder a servicios y ejercer derechos básicos”.

El aumento rige desde el pasado 22 de octubre, conforme al cuadro tarifario difundido por la concesionaria Pentavia (Corredor Vial 5 S.A.U.) y aprobado, según la información publicada, mediante la Resolución RESOL-2026-1297-APN-DNV#MEC.

Para los automóviles de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura, la tarifa pasó de $3.600 a $8.600 con pago manual y de $1.787,10 a $4.262,18 con TelePASE. Para los camiones de cuatro, cinco y seis ejes, el pago manual asciende ahora a $34.100, $42.700 y $51.200, respectivamente.

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