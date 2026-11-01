En Choele Choel: Las Kosiukas de Atlético 9 de julio campeonas en Newcom +50

Tal como informáramos acerca del torneo argentino de Newcom Femenino +50 que se desarrollaba este fin de semana en la localidad rionegrina de Choele Choel, y del que participo el equipo Las Kosiukas, del Club Atlético 9 de Julio (B), estas resultaron finalmente campeonas este domingo.

El equipo nuevejuliense gano sus ocho partidos que disputó en estos tres días en una competencia organizada por la FEBA, a traves de laSecretaría Newcom y la participación de 16 equipos de distintas provincias ademas de CABA.

Para llegar al logro de campeonas, las Kosiukas, en la primera jornada, se impusieron en sus tres partidos, y ganaron su zona, luego por eliminación ganó, al equipo de Tandil, al de Madryn y al de Corrientes, y de esta manera pasó a las semifinales.

En tanto que este domingo compitió ante el representante de la ciudad Lamarque (Río Negro), y ganaron por 15-8 y 15-6, donde en la final enfrentaron a combinado de CABA; con un primer set para Atlético, por 15-10, en el segundo ganaron las de Buenos Aires, 15-13, de modo que fueron al tie break, donde se impuso, Las Kosiukas por 10-7 consagrándose así nuevamente como campeón argentino, adquiriendo el derecho a participar en el Sudamericano femenino del año que viene.

El equipo formó con Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Luciana Amendolara, Fany Mortarini, Verónica Porras, Verónica Mallemaci. DT Susana Reale, AT Diego Diez.