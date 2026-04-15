La cadena del Girasol se reúne en Mar del Plata este jueves 16 con varios ejes de exposición

Mañana jueves 16 de abril, la cadena del girasol se reúne en la ciudad de Mar del Plata, en el Hotel Sheraton, el 8vo. Congreso Argentino de Girasol, organizado por la Asociación Argentina de Girasol ( Asagir). Bajo el lema “Mar de Girasol”, el encuentro convoca a actores del sector para analizar el presente y el futuro del cultivo en Argentina.

Tal como informáramos, en la actual campaña, el girasol supero las 2 millones de hectáreas de superficie sembrada. El crecimiento se explica por la expansión en el norte del país, en el centro de la región agrícola, esto favorecido por condiciones climáticas, y por un escenario internacional que abrió oportunidades comerciales ante dificultades productivas en Ucrania y Rusia, que concentran una parte relevante de la oferta global, sumado a la demanda mundial en el consumo de aceite de girasol.

En este contexto, uno de los ejes del congreso será analizar si el aumento del área responde a una coyunturao si marca un cambio en el sistema productivo. La agenda del encuentro incluye temas vinculados con competitividad, innovación tecnológica, mercados y sostenibilidad.

Mas informacion en: https://www.mardegirasol2026.com/

El congreso se desarrollara en tres salas continuas: Sala de Economía y Mercado; Sala Tecnología de producción y Sala de Investigación. En ese marco reunirá a productores, técnicos, industriales y representantes de la cadena para intercambiar información y perspectivas sobre el cultivo. Durante la jornada se presentarán análisis sobre el comportamiento reciente del girasol y su inserción en los mercados internacionales, así como también sobre los factores que inciden en su desarrollo en distintas regiones productivas del país.