La Bolsa de Cereales llevó a cabo el 2º Outlook del Mercosur

Se realizó el 2do Outlook del Mercosur, organizado por la Bolsa de Cereales con el apoyo del CGIAR y la colaboración de IFPRI, Embrapa (Brasil), Mapa (Brasil) y OPYPA (Uruguay). Valeria Piñerio (IFPRI) dio comienzo al primer bloque destacando la importancia de la actividad que analiza lo que se espera para el largo plazo para los principales productos de las cadenas agroalimentarias de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Seguidamente, Nicolás Jorge, destacó que el escenario prevé para el bloque un incremento de la producción de cereales y oleaginosas de 122 millones de toneladas en la próxima década, con una expansión de 62 millones de toneladas en las exportaciones. Los principales incrementos se observarían en maíz (+ 55 Mton), soja (+ 47 Mton) y trigo (+9 Mton). En total, el bloque exportaría 31.300 millones de dólares adicionales hacia 2033/2034 valuados con los precios de 2024. De ese total, Argentina representa 8.700 MUSD, Brasil 20.000 MUSD, Paraguay 2.000 MUSD y Uruguay 550 MUSD. Participaron del panel, además, Vanessa da Fonseca Pereira (MAPA, Brasil), quien destacó la importancia de los programas de recuperación de suelos, y Catalina Rava Zefferino (OPYPA, Uruguay) que hizo hincapié en las inversiones para riego y el mejor manejo del agua en la producción de maíz.

La segunda parte del 2do Outlook del Mercosur profundizó en las perspectivas a futuro a partir del debate con los gobiernos de los países del cono sur. Moderado por Valeria Piñeiro (IFPRI), el bloque trató temas de competitividad, sostenibilidad, innovación, diversificación productiva e integración regional. En el mismo participó Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pescade Argentina) quien destacó que se ha trabajado en mejorar la competitividad del sector en Argentina, por medio de la baja de carga impositiva a los insumos y maquinarias, así como la reducción en los derechos de exportación.

Por otro lado, Cleber Soares (Viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil) destacó el rol de la sostenibilidad y de las políticas implementadas en Brasil que buscan, hacia 2030, una mitigación de emisiones de mil millones de toneladas de equivalente de carbono. María Ignacia Fernández (Ministra de Agricultura de Chile) destacó la importancia de la diversificación mercados, debido a los riesgos asociados a la dependencia de pocos socios comerciales. Por último, Luis Alfredo Fratti (Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay) analizó la ganadería uruguaya y las inversiones necesarias para cumplir con los nuevos requerimientos de sostenibilidad, sanidad y trazabilidad.

En el último panel “Estrategias para exportar en un mundo desafiante”, moderado por Gabriel Delgado (IICA), se analizaron los acontecimientos más relevantes que están ocurriendo en el plano internacional y su impacto en las reglas e instituciones internacionales, flujos de comercio y, especialmente, en la política de inserción externa para la agroindustria Argentina. Contó con la participación de Martín Piñeiro (CARI), quien analizó el impacto de la política arancelaria de Estados Unidos sobre la reconfiguración de las cadenas productivas internacionales. Señaló que, en un escenario de creciente fragmentación, las alianzas cobrarán mayor relevancia para sostener el comercio, especialmente en una región que aún no ha explotado plenamente su potencial intrarregional. En ese marco, destacó el rol del IICA y su trabajo conjunto con actores como la ALADI para mejorar acuerdos regionales, armonizar regulaciones y resolver problemas sanitarios.

En relación con la próxima COP 30 en Brasil, Marcelo Regúnaga (GPS) subrayó que es el momento ideal para transmitir que la agricultura debe ser reconocida como parte de la solución al cambio climático, y no como parte del problema, debido a que es un sector que tiene capacidad de secuestrar carbono.

Por su parte, Maximiliano Moreno (INAI) reflexionó sobre el futuro del sistema multilateral de comercio. Destacó que la crisis de la OMC y la fragmentación del multilateralismo no son fenómenos nuevos, sino procesos que llevan años. Señaló que, frente a un escenario más transaccional y con mayor proteccionismo, especialmente en el comercio agroalimentario, es estratégico avanzar con acuerdos como el Mercosur–Unión Europea, que permitirían abrir el 99,5% de las exportaciones del bloque y establecer un marco regulatorio más estable y previsible.

Por último, Agustín Tejeda (Subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional), destacó que Argentina está avanzando en una agenda ambiciosa de apertura de mercados, junto con la apertura de la consejería agrícola en Vietnam, más de 125 aperturas sanitarias, y negociaciones clave, tanto a nivel regional (Mercosur–UE, Mercosur–EFTA, entre otros) como a nivel bilateral (Estados Unidos, México).