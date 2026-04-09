La Bolsa de Cereales de Buenos Aires lanza una nueva edición del curso «Futuro y Opciones Agrícolas: Herramienta de cobertura de precios

Se encuentra abierta la inscripción para participar del curso “Futuros y Opciones Agrícolas”, organizado por la Bolsa de Cereales, que se realizará en 5 encuentros, los días 14, 16, 21, 23 y 30 de abril, de 9 a 11hs de manera virtual con docente en vivo. Las clases estarán a cargo de especialistas del equipo de A3 Academia.

El programa recorre el funcionamiento de los mercados de futuros en Argentina y el desarrollo de estrategias de cobertura mediante puts y calls, incluyendo el análisis de costos, márgenes y garantías.

Está dirigido a productores, acopiadores, asesores, analistas de mercado, operadores del sector agroindustrial y jóvenes profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos sobre mercados agrícolas y gestión del riesgo de precios.

Socios de la Bolsa de Cereales y estudiantes universitarios acceden a descuentos especiales. Informes y pre-inscripción: capacitacion@bc.org.ar