La actividad económica se mantuvo estable en agosto

La economía argentina mostró en agosto una dinámica de estabilidad respecto a julio, con una variación mensual positiva de apenas 0,01%, según el Índice Compuesto de Actividad (ICA), el indicador elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe que combina datos de distintos sectores productivos del país. A pesar del leve retroceso, la actividad creció 2% en la comparación interanual.

El informe destaca un aporte positivo de los sectores agrícola e industrial, que compensaron en parte las bajas de otros rubros. En comparación con julio, la producción de los principales cultivos extensivos subió 3,5% y la industria 0,1%. En términos interanuales, el agro creció 14,1%, mientras que la industria mostró una caída del 1,2%, aunque con una leve mejora en alimentos, bebidas y metálicas básicas.

El desempeño de estos sectores contrastó con descensos en construcción (-0,5%), comercio minorista (-0,3%) y empleo privado registrado (-0,2%), que moderaron el resultado general. En la comparación interanual, las ventas minoristas retrocedieron 6,7% y el empleo formal privado 0,2%, lo que refleja fragilidad en segmentos clave del entramado productivo.

La recaudación nacional marcó su sexta baja consecutiva (-1,7% mensual y -0,3% interanual), principalmente por la caída en tributos al comercio exterior. En contraste, las importaciones de bienes repuntaron 1,4% mensual y 16,9% interanual, mientras que los patentamientos de vehículos se expandieron 35,2% frente a agosto de 2024.

Por su parte, el Índice Líder de Actividad Económica (ILA-ARG), que anticipa posibles cambios en el ciclo económico, también presentó una variación prácticamente nula en agosto. A nivel intermensual, se registró una caída del 0,3%.

ACCESO AL INFORME COMPLETO

El documento detallado puede consultarse en el sitio oficial del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc), integrado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe: CICEC

Sobre el ICA-ARG

El Índice Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) surge del esfuerzo conjunto de la BCR y la BCSF para ofrecer una perspectiva metodológicamente sólida del panorama económico argentino.