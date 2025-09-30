La 128º Expo rural de 9 de Julio en su cuenta regresiva para vivir una gran fiesta del campo y la ciudad

Comenzó este lunes 29 el ingreso de los primeros expositores de la 128º Expo Rural de 9 de Julio, donde más de un centenar empresas y comercios, le darán un gran marco a la fiesta que espera la comunidad del partido de 9 de Julio cada año en el mes de octubre, con la exposición rural que organiza, Sociedad Rural de 9 de Julio.

La cita es desde este jueves 2 al domingo 5 de octubre, donde las actividades agropecuarias como Ganadería, tambo, tecnología, huerta, alimentos, animales de granja, Industria, Comercio, gastronomía, Artesanías y la música bien nuevejuliense se la podrá vivir y disfrutar entre amigos y familias.

La Expo de 9 de Julio presenta algunas renovaciones como el Patio de comidas más al centro de la muestra, se realizaron ingresos de concreto, se aposto una vez más por fortalecer a músicos nuevejulienses, se realizarán charlas por parte de empresas, entre ellas la que sin duda convocara a muchos nuevejlienses, cuando el impulsor Fundación Espartanos, Eduardo “Coco” Odorigo, diserte el dia viernes 3 por la mañana.

El programa

En cuanto a la propuesta a visitar, la muestra cuenta con un gran programa que comienza ya el jueves 2, con la jornada ganadera, donde contara con dos charlas, por un lado, la Lic. Eugenia Brusca del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), disertara sobre mercados externos e interno, consumo, ademas de un mensaje a jóvenes.

Mientras que Ignacio Harris, de Angus, se abocara a dar puntos sobre como juzgar haciendas. Ya desde la mañana el Ciclo de charlas de Aula Aapresid para alumnos del nivel primario, el tambo en vivo, el concurso ganadero, entre otros.

Viernes 3

La segunda jornada, el viernes 3, la jornada también contara con el Aula Apresid, mientras que a las 10hs., Eduardo «Coco» Odorigo, exjugador de rugby y cofundador de la Fundación Espartanos, entidad que trabaja en cárceles haciendo la reinserción de presos luego de cumplir condena. Es una charla motivadora, abierta, libre y gratuita. También está orientada a los jóvenes.

“Por la tarde, el viernes a las 17:00, el concesionario Jhon Deere, Franklin Boglich brindara una charla sobre evolución digital e innovación en cosechadoras S7.

Quienes asistan podrán ya disfrutar durante todo el día la propuesta del Patio de comidas y ya por la noche, un show musical con Calima DJ.

Sábado 4

En la tercera jornada, a las 7AM, el grupo de oración, Madrugadores del 9, tendrá su encuentro en la Expo. Luego a partir de la hora 9, se vivirá el Concurso de terneros, que comenzará a las 9hs. Durante agosto se enviaron los terneros a siete escuelas: Morea, La Blanqueada, Rayuela, 12 de Octubre, Norumbega, Corbett y Dennehy. Como parte del puntaje para elegir un ganador, se evalúa la carpeta que presentan y donde vuelcan la información y el estado del ternero. Hay premios, al tiempo que agradecieron a las empresas Ceres y Nutralmix, como así a un equipo de veterinarios por lo brindado.

Ya sobre el medio día se compartirá el Almuerzo Inaugural, donde la entidad dejará su mensaje del trabajo realizado durante el último año. También se espera el mensaje de la señora Intendente, María José Gentile, como es habitual en cada año, además un directivo de CARBAP que acompañara dicho encuentro. Las tarjetas ya están a la venta en la secretaria de la entidad.

Ya por la tarde se procederá a la entrega de premios a expositores, los visitantes podrán visitar toda la muestra de stand internos y externos.

Show Musicales desde el viernes 3 al domingo 5

En cuanto a la propuesta musical, desde Sociedad Rural informaron que este año se realizó una convocatoria de artistas locales en 9 de julio. El viernes a la noche toca Calima DJ, y el sábado después de la premiación habrá, danzas con el grupo de alumnas de Luciana Viturro, danzas árabes, y baile con música country, cerrara la noche el grupo musical de rock, «Charlie Tenía Razón, un grupo de adolescentes de 14 años que se las traen arriba del escenario. También tocará el grupo Álamo. El domingo al finalizar la doma, los Hermanos Sparano.”

Domingo 5

La jornada se presenta con un muy buen espectáculo criollo como el que propone cada año, Alejo Sagasti y un gran grupo de gente que se suma para fiesta criolla en La Rural.

Desde la hora 10 se dará inicio a las primeras pruebas de riendas, la esperada carrera de peludo en carretilla, además de la búsqueda de la bataraza. 12 hs un almuerzo Criollo y por la tarde desde las 13hs. las primeras montas hasta las 17hs.

Acompañan el Payador Alejandro Armendariz, Juan Carlos Ramos y Hernán Velazco

Aula Aapresid

En cuanto a Aula Aapresid, organizada por la Regional 9 de Julio -Carlos Casares, se ha invitado a participar a las escuelas, y ya hay más de 500 chicos anotados. La propuesta incluye, además de la charla de no mas de 10 minutos, realizan un recorrido por la Huerta, donde trabajan del CEPT 15 El Chaja y la Ing. Ftal. Paula Ferrere. Luego pasan al tambo, que estará a cargo de alumnos de Escuela Inchausti, y una recorrida por la muestra.