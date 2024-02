Kicillof apoyó a Torre en la guerra con Milei: podría cortar envíos de gas y petróleo

En un nuevo capítulo –tal vez el más duro hasta ahora- de la guerra entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores, Ignacio Torres, de Chubut, amenazó con cortar el suministro de gas y petróleo desde el miércoles después de denunciar la retención de fondos de coparticipación. Sus pares patagónicos lo respaldaron, al igual que el bonaerense Axel Kicillof.

Torres informó que Nación le cortó $13.500 millones de coparticipación en lo que va de febrero y advirtió a través de un comunicado que “las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos”. También consideró que “los gobernadores no son empleados del gobierno nacional”.

El duro texto culmina con una advertencia tajante: si Nación no envía los fondos retenidos –la Coparticipación está establecida por ley nacional refrendada por todas las legislaturas provinciales-, Chubut “no entregará su petróleo y su gas”. Después en un acto en su provincia, le puso plazo a su advertencia: la suspensión del envío de los hidrocarburos comenzará el miércoles y antes Milei no le devuelve la coparticipación.

En el comunicado, Torres no solo calificó de “criminal” la medida, sino que aventuró que “ningún gobernador la va a consentir”. Uno de los que se hizo eco fue el bonaerense Kicillof, que en un mensaje en el que replica el comunicado de Torres marca “nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta “extorsión” y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias”.

Es un respaldo que cruza la grieta: Torres es un gobernador de PRO mientras que Kicillof es peronista. El bonaerense en su mensaje replica una línea argumental que viene desarrollando y además replicó un pasaje del comunicado del chubutense, que señala que la medida de Milei “no es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses”.

El comunicado fue respaldado con su firma por otro peronista, el pampeano Sergio Zillioto que es patagónico. Y de los mandatarios de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Neuquén, Rolando Figueroa y de Rio Negro, Alberto Weretilneck.

La referencia de Torres a una “venganza” de Milei está relacionada con la decisión del juez federal de Chubut Hugo Sastre que, como dio cuenta DIB ayer, suspendió el recorte de subsidios al transporte en la provincia contenido en el Fondo Compensador. Lo hizo a raíz de un pedido de Torre al que se sumó el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, de Unión por la Patria.

Torres-Kicillof: contactos

Aunque sin hacerlo público, Kicillof y Torres ya hablaron otras veces para intercambiar información y puntos de vista sobre medidas nacionales. Una de ellas, como informó DIB, se dio en torno de la crisis por el intento de Milei de cambiar el régimen de pesca, que desató una dura resistencia de trabajadores y empresarios del sector en Chubut y también en ciudades bonaerenses como Mar del Plata.

Buenos Aires, además, mantiene un duro enfrentamiento con Milei por los fondos, en este caso los no coparticipables. En ese plano, al igual que Chubut, disputa partidas específicas como las del Fondo Compensador del Transporte y las de FONID, el Fondo de Incentivo Docentes. DIB