Jura de bozales Braford marcada por la calidad y la genética

La raza Braford volvió a mostrar todo su potencial productivo en la pista de Expoagro 2026 edición YPF Agro, con las juras de clasificación de hembras y machos a bozal en el segundo año de la Expo Braford Avanza. Participaron animales de cabañas de Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos.

Diego Grané fue nuevamente el jurado de la muestra, encargado de seleccionar los ejemplares con mejor funcionalidad, corrección estructural y cualidades reproductivas. Al llegar a las filas finales, Grané observó que “reflejan el gran momento de la raza en nuestro país”.

Como Mejor Hembra el jurado se inclinó por el Box 19, de cabaña La Carreta, que llegó desde el Noroeste de Santa Fe. Se trata de una hija de “Payesero”. “Nos enorgullece que los animales premiados son genética de La Carreta, ya que las madres de estas vaquillonas son”, sostuvo Nery Gaytán, responsable de la cabaña.

En este aspecto, los logros para La Carreta continuaron, ya que una ternera de la cabaña fue elegida Reservada Gran Campeón Hembra. En tanto, el premio Tercer Mejor Hembra quedó para el Box 14, de cabaña Jagüel Pampa, de Santiago del Estero.

Luego llegó el turno de los toros Braford. Fueron 18 machos los que pasaron por la pista, ejemplares en los que “se buscó la funcionalidad en distintos puntos, como la línea inferior y los movimientos”, explicó Diego Grané.

Banderas y cucardas



El premio Gran Campeón Macho fue para una joven cabaña cordobesa: el Box 42 de cabaña Buena Enriqueta, que llegó desde La Francia. “Buscamos un Braford carnicero, pero también acebuzado; no resignamos producción de carne y funcionalidad”, comentó Marcos Nascimbene.

En segundo lugar entre los machos quedó el Box 40, un Senior Menor de cabaña Mirungá, de la provincia de Corrientes. Con este premio la cabaña de Paso de los Libres cerró una exitosa exposición, ya que en los corrales también cosechó varias cucardas.

Por último, el Tercer Mejor Macho fue para el Box 23 de cabaña El Amargo, de Santa Fe. Un ternero hijo de “Chelo”, que había sido el ganador de la categoría Ternero Menor.

De esta manera, Braford cerró las juras de clasificación de la segunda edición de Expo Braford Avanza, con unos 120 animales en pista en un momento donde la eficiencia es el principal desafío dentro de la ganadería argentina.

Antes de finalizar segunda jornada de Expoagro 2026, la Asociación Braford Argentina entregó un reconocimiento al equipo de Exponenciar SA por la gran organización de la muestra y el trabajo conjunto que vienen realizando.

Charla y remate

Este jueves continúa la actividad de la Expo Braford Avanza, organizada por la Asociación Braford Argentina y Expoagro, con el acompañamiento de Laboratorio CDV y Mecano Ganadero.

A las 13 se realizará una charla en el Auditorio IPCVA: “Ganadería moderna: productividad, eficiencia y rentabilidad. La experiencia de empresas que apuestan a la raza Braford”, moderada por el periodista Silvio Baioco.

A las 15 horas, está previsto el remate de reproductores de la Expo, donde saldrán a venta principalmente hembras. La venta estará a cargo de la firma Colombo y Magliano.