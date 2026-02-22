Junin: Un motociclista que cruzaba la ruta 7 fue embestido por una camioneta

Cuando terminaba la tarde soleada de sabado un hecho empañó y generó largas colas en la ruta nacional 7 a la altura en la intersección con Ramón Hernández.

Alrededor de las 20, una moto que cruzaba la carretera fue embestida por una camioneta sumando otro accidente vial y un herido más a la larga lista acompaña a nuestro distrito.

El hecho tuvo como protagonistas a Fernando Castillo de 61 años con domicilio en Junín quien conducía la Amarok blanca y Enzo Damián Del Fueyo de 27 años, también de nuestra ciudad, quien iba a bordo de la Suzuki AX 100 de color negro que quedó tendida cerca del guardrail en la mano que va hacia Chacabuco.

Habrá que determinar las características del accidente y las responsabilidades del mismo, cuyas actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría primera bajo la carátula de “lesiones culposas”.

En tanto, Del Fueyo, fue trasladado “consciente y con politraumatismos varios al HIGA Junín”, según se indicó el parte policial.