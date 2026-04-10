Junin: Hallaron el cuerpo de una mujer que era intensamente buscada

Este jueves hallaron el cuerpo de Vanesa Gandini, la joven de Junín de 49 años que era intensamente buscada desde este martes pasado por averiguación de paradero.

El cadáver fue encontraro en cercanías del canal del Salado, entre Álvarez Rodríguez y calle Posadas donde las pesquisas intensificaron la búsqueda luego que fuera vista ingresando al lugar por las cámaras ubicadas en el sector.

Foto: Captura TV

Si bien hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, trascendió que no habría sido una muerte violenta y que la joven atravesaba un cuadro de salud que requería medicación psiquiátrica aunque será la autopsia la que finalmente indique las causas de su deceso.

Trabajaron en el lugar peritos de la Policía Científica y el Fiscal Esteban Pedernera quien supervisó las primeras actuaciones que se realizaron en el lugar.

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