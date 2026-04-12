Jueves 16 de Abril en Mar del Plata: El 8vo. Congreso del Girasol expondrá por que resurge el cultivo tanto en lo productivo y comercial

La actual campaña 25/26 de Girasol va a terminar con otro gran salto tanto de siembra en 2,60 M/has. y una cosecha final de 6.4 M/tn según estimaciones y proyección de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y que al inicio de la campaña, ya se la catalogaba como la más alta de los últimos 26 años.

En ese marco el próximo jueves 16 de abril habrá de desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata en el Hotel Sheraton, el 8vo. Congreso Argentino de Girasol, bajo el lema “Mar de Girasol”, organizado por Asagir (Asociación Argentina del Girasol), propone conocer producción, economía y ciencia, mediante tres salas como lo serán: Tecnología y Producción, Investigación, y la tercera Economía y Mercado.

Se tratarán temas como estrategias de siembra, fertilización, manejo de enfermedades, calidad poscosecha, uso de drones y tecnologías de precisión; análisis de tendencias globales, sustentabilidad y políticas públicas; y la exposición de investigaciones originales en áreas como mejoramiento genético, biotecnología, nutrición, cambio climático y resiliencia, tanto en formato oral como en sala de posters.

Al respecto el presidente de Asagir, Juan Salas Oyarzunen en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer de la ciudad de 9 de Julio, recordó que el cultivo de girasol viene de hace más de 20 años desarrollándose en el sudeste bonaerense, el norte de La Pampa, y en la provincia del Chaco, mientras que en la región bien agrícola, utilizando lotes de menor calidad agrícola. Todo debido al mercado y el impacto de las retenciones sobre el girasol, recordó.

Salas Oyarzunen destaco en el dialogo radial, que, durante todo este tiempo, el girasol ha sabido expresarse, acompañado con empresas que no dejaron de investigar en mejorar la genética del cultivo.

Sin embargo, también dijo que desde hace tres campañas el panorama es otro. Ya en la región agrícola en algunos lugares dejaron de darle el peor lote. Volvió al sur de la provincia de Córdoba, creció en el Centro de Buenos Aires o se potencio en el oeste bonaerense. Ni hablar de la provincia de Santa donde creció exponencialmente la siembra, por lo que podemos hablar de un resurgimiento del girasol, dijo.

Acerca del Congreso, Juan Salas Oyarzunen destaco que la decisión del lema “Mar de Girasol”, precisamente la zona donde se realiza el congreso, el cultivo volvió, y jugando por el lugar donde hacemos el 8vo. Congreso y la presencia nuevamente del girasol, surge el nombre.

Sobre el congreso, dijo que tiene como objetivo reactivar un espacio de encuentro e interacción, con una mirada renovada, entre productores, técnicos, investigadores, desarrolladores de insumos, y miembros de la industria y el comercio, para discutir los desafíos y oportunidades del sector.

Hoy nos encuentra que países como la India, están pasando por su mejora en la economía a dejar de consumir otros aceites y utilizar el aceite de girasol. Lo mismo sucede en otros países, y esto debemos dar a conocer, señalo el directivo de Asagir.

Quienes participen del 8vo. Congreso Asagir en Mar del Plata van a encontrarse con seis Objetivos Específicos que se abordaran y que apuntan a fortalecer la competitividad del cultivo:

Competitividad y Rendimiento: Se buscará incrementar la competitividad del cultivo en la agricultura argentina, identificando estrategias de manejo agronómico que permitan aumentar los rendimientos y la calidad del producto.

Generación de Conocimiento: Se promoverá la participación académica y técnica mediante la presentación de trabajos científicos, consolidando al Congreso como un ámbito de referencia para investigadores, profesionales y estudiantes.

Innovación y Tecnología: Se generarán interacciones públicas y privadas entre ciencia, tecnología y empresas desarrolladoras, para discutir el futuro en áreas como genética, sanidad, ecofisiología y manejo agronómico adaptado a nuevos escenarios ambientales.

Análisis de Mercados Globales: Se analizará el contexto actual de los mercados globales del girasol, con foco en las tendencias de consumo y producción, logística, sustentabilidad y calidad ante un nuevo escenario geopolítico.

Cadena de Valor: Se examinará la cadena de valor del girasol argentino dentro del nuevo ciclo socio económico, con el fin de aportar herramientas para adaptarse eficazmente ante nuevas oportunidades de negocios y desafíos.

Sostenibilidad y Políticas Públicas: El congreso destacará el aporte del girasol al desarrollo sostenible de la argentina, con el objetivo de proponer y apoyar políticas públicas de largo plazo que fortalezcan nuestra competitividad.

Mas informacion en: https://www.mardegirasol2026.com/