Juegos Bonaerenses: La delegación de Adultos Mayores es de 33 participantes en Mar del Plata

La delegación nuevejuliense que participa de la final de Juegos Bonaerense 2025 en la ciudad de Mar del Plata, de los 150 participantes, 33 de ellos pertenecen a Adultos Mayores, a lo que se suma un joven en Cultura en la etapa final.

En dialogo con El Regional Digital, Norma Olivera, responsable de la Dirección municipal de Adultos Mayores comento que quedaron clasificados en 6 disciplinas que van a competir a Mar del Plata, como taba, Newcom, tango, bonaerenses en carrera, tenis y orientación. En total son 33 participantes, por lo que nos pone muy contentos de volver a pasar por este momento y ellos felices de poder competir y pasar una semana compartiendo con otras ciudades esto que es muy importante para ellos, que les gusta competir, subrayo Olivera.

Cultura

Por su parte María Vélez, Directora de Cultura municipal, aputno este año «la tuvimos difícil, solamente pasa a la final, lo que es literatura, cuento. Este año sacamos mucho segundo y tercer puesto en las etapas regionales, paso esto mucho en deportes, evaluo.

Vélez explico que cada vez las disciplinas están más reducidas, más difíciles y eso ya se nota, con un filtro muy grande.

Desde mi lado, hice hincapié de que esto no genera una frustración el hecho de presentarse, sino que de la región terminan pasando solamente a Mar del Plata, son 12 finalistas por disciplina, en una región cada vez es más grande, explico.

Por su lado, Maria Velez informo que viaja Mar de Plata para agionarse y poder volcar en lo local, lo que allí pueda adquirir para potenciar la cultura en Juegos Bonaerenses.