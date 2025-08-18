Juegos Bonaerenses: El Cestoball de 9 de Julio clasifico a Mar del Plata

El viernes 8 de agosto se disputó en las instalaciones del CEF 101 la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses. En la modalidad 3×3 los equipos locales vencieron a los representativos de Junín y de esta manera obtuvieron el pasaje a Mar del Plata a disputar la etapa final de dichos juegos.

En la categoría sub-15 el equipo dirigido por la profesora Gabriela Rodriguez estuvo integrado por Bianca Curia, Felicitas Amaya, Agustina Leunda y Juana Seijo.

Por su parte la categoría sub-18 la integraron Emma Bedatou, Maria Paz Rivolta, Lola Defilippi y Martina Redigonda, la entrenadora fue Danesa De Pietro.

En lo que respecta al convencional (6vs6) en la categoría sub-14 y sub-17 vencieron a Junín y Chacabuco respectivamente logrando la clasificación a la etapa inter-regional a disputarse los primeros días de septiembre.

PROXIMAS COMPETENCIAS

– 15/8 Provincial de mini y encuentro recreativo de pre-mini y escuelita.

– 23 y 24/8 provincial de 1ra en Laprida y ese mismo finde el maxi 30 viaja a Lincoln.