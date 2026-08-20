Juegos Bonaerenses 2026: Nuevos deportes pasaron a la etapa regional

El pasado martes 18 se llevó adelante, en el marco de los Juegos Bonaerenses 2026, la etapa distrital de las disciplinas sóftbol y pádel, con la participación de jóvenes deportistas que buscaron obtener la clasificación a la instancia regional.

La jornada contó con la presencia de distintos equipos y parejas que representaron al distrito, en una competencia que permitió compartir una experiencia deportiva y de encuentro entre participantes de diferentes instituciones y espacios de la comunidad.



Luego de los encuentros disputados, quedaron definidos los representantes que avanzarán a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2026, donde buscarán continuar en competencia y alcanzar una nueva instancia dentro del tradicional programa deportivo y cultural de la provincia.

De esta manera, el distrito continúa avanzando en una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, una propuesta que año tras año reúne a miles de jóvenes de toda la provincia y promueve la práctica deportiva, la participación y el compañerismo.